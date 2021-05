El COI anunció acuerdo con Pfizer para vacunar a todos los atletas olímpicos y paralímpicos

Compartir

Linkedin Print

El Comité Olímpico firmó este jueves el acuerdo con la firma estadounidense. Serán 11 mil atletas los que participarán de la cita olímpica, varios ya llegarán vacunados por la campaña que se lleva adelanta en sus propios países. El organismo encabezado por Thomas Bach aclaró también que no serán obligatorias, pero de todas maneras advirtió que “al aceptar la vacuna pueden enviar un poderoso mensaje”.

El COI (Comité Olímpico Internacional) anunció acuerdo con Pfizer y BioNtech para sumistrar vacunas a todos los participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2021. Este jueves se anunció el acuerdo para que el laboratorio done dosis de su vacuna contra el Covid-19 para inmunizar a los atletas y la totalidad de las delegaciones que participen tanto en la cita olímpica, cuyo inicio está previsto para el 23 de julio, como la paralímpica.

Pfizer y BioNTech anunciaron que “se coordinarán con los comités olímpicos de todo el mundo” para la aplicación de la vacuna. Vale recordar que el COI siempre descartó la obligatoriedad de la vacunación para los Juegos, e incluso pidió que se dé prioridad a los atletas, pero lleva meses animando a que se vacune el mayor número posible de participantes.

De hecho es el segundo gran acuerdo de vacunación del Comité Olímpico Internacional, luego que en marzo anunciara un acuerdo con las vacunas de origen chino, para comprarlas y distribuirlas antes de los JJOO y de los Juegos de Invierno de Pekín del próximo año.

Las primeras entregas de la vacuna de BioNTech-Pfizer deberían comenzar “a finales de mayo, en la medida de lo posible” y la empresa agregó que “para garantizar que los miembros de las delegaciones participantes reciban su segunda dosis antes de su llegada a Tokio”.

Estas dosis se sumarán a las entregas ya previstas a través de pedidos gubernamentales o de la iniciativa internacional Covax. “Esta donación de vacunas es una herramienta más del conjunto de medidas que contribuirán a que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio-2020 sean un acontecimiento seguro para todos los participantes, al tiempo que se muestra la solidaridad con nuestro anfitrión, Japón”, declaró el Presidente del COI, Thomas Bach.

Se espera que los Juegos Olímpicos acojan más de 11.000 atletas, pero muchos de ellos ya han sido vacunados a través de sus programas nacionales “o se les ha prometido que serán vacunados”, dijo el COI. Por lo tanto, el acuerdo con Pfizer-BioNTech podría afectar a unos cuantos miles de atletas, pero también a todos los miembros de las delegaciones.

“Al aceptar la vacuna, (los atletas y miembros de la delegación) pueden enviar un poderoso mensaje de que no sólo está en juego su salud personal, sino también la solidaridad y el bienestar de los demás”, insistió Thomas Bach en el comunicado.

Pero el acuerdo con Pfizer es un hito aún más importante, ya que Tokio y varios departamentos japoneses están de nuevo bajo estado de emergencia debido al aumento de los casos de Covid-19, lo que mantiene la duda sobre la continuación de los Juegos. Con este anuncio, el COI apunta a segurizar aún más la cita olímpica. Las autoridades japonesas ya han decidido prohibir la entrada de espectadores del extranjero y los Juegos Olímpicos podrían celebrarse a puerta cerrada por primera vez en su historia, aunque esa decisión aún no ha sido informada por el Comité organizador, presidido por Seiko Hashimoto.

Compartir

Linkedin Print