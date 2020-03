El concejal Fabián Olivera agasajó a las mujeres destacando que «son el motor mi equipo»

Compartir

En comunicación con Expres en Radio (se emite sábados de 10 a 13 horas por 101.9 QTH Radio) el concejal capitalino Fabián Olivera comentó que ayer al mediodía en el salón de Informaciones Comerciales, sito en Brandsen 774, agasajaron a las mujeres de su equipo de trabajo donde valoró que «ellas son nuestro motor».

Resaltó que son ellas las que nos acompañan en los momentos «difíciles». «Son el motor de nuestro equipo, las que nos ordenan y nos dan motivación, se merecen un buen homenaje», indicó.

Aseveró que «las mujeres hoy han avanzado en muchos espacios de la sociedad por su capacidad y siempre destaco la actitud con la que afrontan la vida» y que «en mi equipo para son grandes motivadoras y organizadoras, me han regulado bastante. Eso es una gran virtud por eso hoy avanzaron en todos los espacios y sobre todo en la política».

«Valoro la actitud de mirar siempre para adelante. Ahora lo que les pido es que entre todos corrijamos las cosas que se han hecho mal, no dar vuelta la pagina sino guardar ese cuaderno y sacar otro para empezar con un nuevo ciclo político de cuatro años, que nos enseñe que debemos seguir trabajando en informarnos, respetarnos, comprendernos y tolerarnos», asintió.

Gestión de la Municipalidad

Por otro lado, el edil fue consultado respecto a cómo ve la ciudad y la gestión que lleva adelante el intendente Jorge Jofré. «Lo que le pido al Intendente es que trabaje más, la gente pide que esté más presente. No admito que haya operativos municipales en los barrios y no esté el Jefe Comunal, el vecino no solo quiere criticar también quiere proponer y se protagonista», dijo.

«Él tuvo la posibilidad de ser reelecto sin solucionar problemas importantes en la Ciudad como ser el transporte público de pasajeros, servicios de recolección de residuos, de barrido de calles, perfilado de calles, etc. Se tratan de servicios básicos que la ciudad demanda», agregó.

«Le pido a Jofré que mejore la relación con la Provincia y que cuente con nosotros. En la apertura de sesiones del HCD le dije que nosotros vamos a acompañar, que nos escuche un poco más porque trabajamos no solo con los reclamos de la gente sino en las propuestas. Le dije a Jorge que tenemos la misma pasión por la ciudad que cuente con nosotros, haremos todo lo posible de tratar de mandar la agenda de un vecino que necesita a su Intendente en la calle», finalizó.