El concejal Piñeiro lamentó la reducción horaria de los taxis, remises y el transporte urbano

El concejal capitalino Gerardo Piñeiro, lamentó la medida que se conoció el día viernes último de que el Subsecretario de Transporte y Emergencia de la municipalidad, el Sr. José Olmedo, mediante la Resolución 14/21 autorizó al servicio público de transporte de pasajeros y a los servicios de taxis y remises a circular únicamente entre las 06:00 y 20:00 horas, señalando que “los funcionarios municipales toman medidas más para satisfacer al gobernador que para paliar los efectos del virus”.

“Lo sorpresivo de esta medida que el viernes entró en vigencia y se mantendrá hasta el 30 de abril inclusive, es que autoriza al servicio de transporte urbano de pasajeros a operar con la capacidad total de los lugares disponibles, a los que se le suman 15 pasajeros que podrán ir parados dentro de cada unidad”, explicó el edil.

Sorprendido por la norma, el concejal capitalino expresó que “esto no hace más que reflejar que los funcionarios municipales toman medidas para satisfacer al gobernador en vez de para paliar los efectos del virus”.

“Desde lo racional no se entiende la medida, no tiene sustento que mientras avanza la segunda ola, que además los propios funcionarios reconocen que va a traer consecuencias mucho peores en lo que respecta a lo sanitario, tomen iniciativas que vayan en contra del correcto distanciamiento social y más aún cuando está demostrado científicamente que hasta que exista una inmunidad general, la mejor herramienta para disminuir el contagio es el correcto distanciamiento social”, expresó y acotó que “la correcta medida hubiese sido agregar mayor cantidad de frecuencias de colectivos con menos gente que la utilice generando con ello el distanciamiento social requerido y disminuyendo la posibilidad de contagio, pero como no saben cómo hacer para justificar el mal servicio que presta la empresa Crucero del Sur sumado a las nefastas medidas sanitarias que adoptan nuestros funcionarios hacen de todo esto un ambiente propicio para los contagios”.

En la misma línea, Piñeiro también se mostró molesto por el uso político de la pandemia por parte de las distintas autoridades que, mediante la utilización de un relato “nefasto”, lo único que hacen es pasar la culpa en vez de hacerse cargo de los errores propios de la gestión. “Es una vergüenza que desde el gobierno utilicen como justificativo del aumento de casos a los legítimos reclamos que se materializaron a través de las distintas marchas en reclamo de los derechos fundamentales, que llegando al caso, las marchas no hubieran tenido lugar si aquellos que administran los destinos de la provincia no hubieran tomado medidas abusivas y violatorias de los derechos humanos”, expresó.

Para finalizar, el concejal adelantó que “desde el bloque de la Unión Cívica Radical vamos a seguir trabajando para acercar soluciones a todos los vecinos de la ciudad que no están pasando por un buen momento, porque si bien entendemos que es necesario evitar los contagios, también entendemos que detrás de cada trabajador que no genera ingreso hay una familia que no llega a cumplir con sus necesidades básicas”.

