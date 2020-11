El Consejo Covid-19 habilitó los eventos al aire libre

Compartir

En un nuevo parte de prensa, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, informó que decidieron habilitar la realización de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos al aire libre, respetando la distancia social de 2 metros entre las personas y el uso obligatorio del barbijo con las cantidades máximas de personas previstas en los incisos 1 y 2 del artículo N°8 de la normal nacional, según sea el caso.

Ese punto refiere a lo publicado en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº956/20 del Poder Ejecutivo Nacional por el cual se prorrogan las medidas del “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” para las provincias que tienen determinados parámetros epidemiológicos y sanitarios, entre las cuales se encuentra Formosa.

Dicha norma reitera que en atención a las “condiciones epidemiológicas” y a la “evaluación del riesgo”, las autoridades provinciales podrán dictar normas “con el fin de evitar situaciones que puedan favorecer la propagación del virus”. En ese sentido, y habiendo analizado la evaluación del riesgo epidemiológico correspondiente, el Consejo ratificó la vigencia de todas las medidas sanitarias dispuestas hasta la fecha para todo el territorio provincial, con el fin de evitar la propagación del virus en la población formoseña. Y habilitó las actividades mencionadas con anterioridad.

Dichas habilitaciones incluyen la posibilidad de realizar los actos de colación de los cursos que egresen del nivel correspondiente (inicial, primario, secundario y terciario), con la modalidad de un curso completo por vez, al aire libre, en el patio o polideportivo escolar. Los establecimientos que alberguen centros de alojamiento preventivo contarán con la solidaridad de otras instituciones que facilitarán sus instalaciones a tales efectos.

Un caso positivo

En otro orden, el organismo comunicó que, en las últimas 24 horas, se realizaron 222 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando de 1 ellos resultado positivo a coronavirus. Se trata de una joven de 18 años, estudiante proveniente de la Provincia de Corrientes, que ingresó al territorio en el marco del ingreso masivo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Si bien había remitido estudio de PCR negativo previo, su hisopado de control dio resultado positivo a coronavirus, razón por la cual fue derivada al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19.

Altas médicas

Además, este lunes 30 de noviembre, se dio de alta médica del referido Hospital a dos pacientes mujeres de 17 y 44 años quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, obtuvieron dos resultados negativos consecutivos de PCR. Por ende, no constituyen riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad.

En ese contexto, al día de la fecha, en la provincia de Formosa, se diagnosticaron 220 casos de COVID, de los cuales 171 se recuperaron, 26 continúan activos y uno falleció. También, se registraron 22 casos en tránsito con egreso de la provincia y se realizaron 26.387 test con el 0,83% de positividad.

Respecto al bloqueo sanitario vigente en Clorinda, se detectaron 65 casos de coronavirus desde su inicio, de los cuales 14 continúan activos. En julio se diagnosticaron 2; en agosto, 7; en septiembre, 10; en octubre, 22; y en noviembre, 24 casos. Y 135 personas se encuentran haciendo cuarentena obligatoria en dicha ciudad.

Controles

Por otro lado, en las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró el ingreso de 410 camiones de carga; controló en la vía pública a 8.114 personas y 5.734 vehículos; labró 79 infracciones a vehículos por restricción de circulación y patente; y 432 a personas por restricción de circulación y no uso de barbijo; detectó 3 ingresos irregulares judicializados y un incumplimiento de corredor sanitario por transportista; e intervino en 5 fiestas privadas.

Primera etapa finalizada

En el parte, el Consejo también anunció que, en la tarde del domingo pasado, el centro de operaciones ubicado en el Galpón G del paseo costanero Vuelta Fermoza finalizó la primera etapa del cumplimiento del ingreso masivo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En total, fueron contactadas 8.842 personas para coordinar su ingreso a la provincia, es decir, 521 personas más que las incluidas en la medida cautelar. Esto se debió a que muchas de las personas inscriptas no habían incluido a sus hijos o familiares menores de edad, así como tampoco habían incluido a los acompañantes de las personas que requieren asistencia personal.

En ese sentido, sostuvo que el criterio adoptado por el Gobierno Provincial fue de amplitud y flexibilidad para contemplar todas estas situaciones y favorecer el ingreso de aquellas personas que así lo decidieran.

Para este lunes confirmaron su ingreso 229 personas hasta el momento, cumpliendo con los protocolos sanitarios del programa de ingreso ordenado y administrado, además de continuarse con los ingresos habituales y permanentes de personas por razones humanitarias, de salud, de educación y de trabajos esenciales.

Asimismo, el parte aseveró que ya son 29 los certificados de PCR positivos a coronavirus que fueron enviados de manera previa por personas inscriptas en la lista, cuyas fechas de ingreso serán reprogramadas para cuando tengan su alta médica.

Avanzando a pasos firmes

Por último, el organismo sostuvo que, como pueblo y gobierno unidos, “estamos avanzando a pasos firmes frente al desafío que nos planteó el Gobernador de la Provincia”.

El programa de ingreso ordenado y administrado al territorio, que permitió el ingreso seguro de miles de personas durante el año, fue fortalecido ante la necesidad de avanzar con el ingreso masivo de personas en un plazo muy breve.

La colaboración y el compromiso de los voluntarios militantes de la salud y la vida, junto al destacado trabajo del personal de salud y de seguridad, así como la coordinación entre todos los organismos provinciales y los municipios, está permitiendo cumplir con toda la planificación y las metas que se propusieron.

“Continuaremos trabajando intensamente en este sentido, acompañando y orientando a todas las personas que decidan ingresar a nuestra provincia en este proceso, realizando los controles sanitarios pertinentes y el enorme esfuerzo de logística que implica el cumplimiento de las cuarentenas, con el fin de minimizar el riesgo de contagios. Nuestra prioridad fue, es y seguirá siendo defender la salud y la vida de los 640.000 formoseños y formoseñas”, concluyó el documento.

