El Consejo Profesional de la Abogacía formalizó pedido para mejorar la justicia en Formosa

El lunes pasado, el Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa formalizó un pedido al Superior Tribunal de Justicia para mejorar el servicio de justicia, que se ve con “retrasos significativos” y también la “ausencia de los señores jueces en sus respectivos despachos”.

El Consejo hizo saber a los ministros de la Corte provincial que hay “numerosas quejas formuladas por los profesionales del foro”, al tiempo que solicitaron se tomen “con premura”, una serie de medidas que apunten a dar “verdaderas soluciones a las problemáticas existentes” en el ejercicio profesional.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Horacio Gorleri, presidente del Consejo, dijo: “con el carácter de representación que tiene el Colegio con respecto al abogado que realiza el ejercicio profesional quien tiene el objetivo fundamental sobre la protección de personas, sus libertades, la propiedad, etc, cumplimos una función social que es insoslayable, entonces eso mismo impone la necesidad de una permanente búsqueda de soluciones ante los permanentes inconvenientes que impiden el adecuado ejercicio de nuestra profesión”.

Seguidamente señaló que “ante las circunstancias que obstaculizan” el normal ejercicio de la profesión “nosotros hicimos un requerimiento, pusimos en conocimiento al Superior Tribunal de Justicia las diferentes problemáticas y necesidades que están ocurriendo por las diferentes demoras que existen en la justicia”.

Al referirse a estas demoras, Gorleri aseveró que “se dan por diferentes motivos” y “creemos importante y de fácil solución esos reclamos que nos hacen los colegas para que el funcionamiento de la justicia no se demore tanto”.

“Hay circunstancias como la cuestión edilicia que se puede resolver a corto plazo, también el tema de las licencias para que los Magistrados no se ausenten tanto tiempo de sus lugares de trabajo y que la actividad judicial no se demore tanto”, continuó y cerró explicando que “para estas cuestiones justamente utilizamos este canal de diálogo que tenemos con el Superior es para unificar criterios, simplificar trámites, establecer modelos de la digitalización, con la finalidad de ahorrar tiempo, esfuerzos y que los abogados en los distintos procedimientos se puedan realizar un mejor ejercicio de la profesión”.

