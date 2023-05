Tras un mes de corte sobre la Ruta N°86, originarios continúan con el reclamo

Los originarios que iniciaron el corte hace ya 30 días siguen firmes con su postura y continuarán en el lugar hasta conseguir los puestos de trabajo que reclaman. El corte habilita la libre circulación en 3 horarios durante el día. “No pensamos levantarnos hasta conseguir trabajo”, señaló Adrián Palacio, uno de los manifestantes, al Grupo de Medios TVO.

“Hace un mes que estamos cortando. Estamos pidiendo trabajo del seno de los tres municipios de Laguna Naineck, Laguna Blanca y 7 Palmas pero ninguno de los 3 intendentes apareció y tampoco tenemos ninguna novedad de la Defensoría del Pueblo. Dialogamos con ellos a fin de mes y aun seguimos sin respuestas”, agregó Palacio.

Actualmente son unos 30 miembros de la comunidad los que se encuentran pidiendo trabajo como “macheteros” o mediante la creación de cooperativas que sean contratadas por los municipios de la zona. En la jornada de ayer al menos unas 18 personas se encontraban sobre la calzada de la ruta.

“Son todos jóvenes sin sueldo ni nada y en total son 30 los que están reclamando trabajo. No tenemos pensión ni ayuda del Estado, ni pensiones no contributivas”, aseguró el referente de la manifestación. Sin embargo, algunos vecinos de las localidades afectadas por el corte, indicaron que perciben pensiones y que el corte esconde otros intereses.

Incluso un taxista que estaba varado en el corte, denunció la semana pasada el cobro de “peajes”. El poblador de Laguna Blanca había señalado que se cobraba $5.000 para poder cruzar el corte. “No le pedimos plata a la gente para pasar, pasan los uniformados, como los gendarmes, policías y personal de emergencia”, argumentó ante esta situación Palacio.

Por lo pronto el corte continuará ya que los manifestantes se muestran firmes en su reclamo y solo se retiraran del lugar cuando obtengan una respuesta favorable por lo que establecieron horarios de libre circulación sobre el tramo de la Ruta Nacional Nº 86 que se encuentra interrumpida.

“Durante la mañana de 7 a 8 horas, al mediodía de 12 a 13 horas y por la tarde de 17 a 18 horas. No hay ningún partido político acompañándonos en el corte y no pensamos levantarnos hasta conseguir trabajo. Vamos a seguir en el corte”, finalizó Palacio.