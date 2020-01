El Dakar se acerca al final y Carlos Sainz se encamina a la victoria

Compartir

Carlos Sainz perdió terreno en la penúltima etapa del Dakar 2020, en Arabia Saudita, aunque mantiene aún una ventaja alentadora de cara a la definición de la competencia, con la jornada final, que tendrá coronación en la ciudad futurista de Qiddiyah.

El piloto de Mini fue tercero en la etapa de este jueves, la culminación de la «maratón», al llegar a Haradh desde Shubaytah, en una jornada dominada por el otro Mini, el de Stephane Peterhansel. El qatarí Nasser Al Attiyah, con Toyota, se ubicó segundo y le recortó casi 8 minutos a Sainz, que ahora lidera la clasificación general por 10m17s. De todos modos, la diferencia parece inalcanzable, teniendo en cuenta que sólo resta una etapa para la finalización del Dakar 2020, que será entre Haradh y Qiddiyah, sobre un recorrido total de 447 kilómetros, de los cuales 374 son de especial.

El argentino Orly Terranova, con otro Mini, no tuvo una buena jornada, ya que fue 13° en la etapa y cayó al del 5° al 7° puesto en la general.

En tanto, el español Fernando Alonso (Toyota Gazoo Racing), se ubicó en el 8° puesto en la etapa y ocupa el 13° en la general. “Tuve problemas con el vuelco. Pero por suerte no perdimos mucho tiempo. Seguimos para adelante. Pudimos resolver los pequeños detalles en la etapa maratón, colocamos el parabrisas, y acá estamos. En carrera y con ganas de avanzar más aún”, indicó el ex piloto de Fórmula 1.

En motos, Ricky Brabec fue décimo en la penúltima etapa de motos. Sin embargo, domina con comodidad la clasificación general en motos del Dakar 2020. Pese a realizar una etapa muy conservadora, cuidando cada detalle del físico y especialmente de la Honda, Brabec mantiene una ventaja muy importante, ya que mantiene una distancia de 13m56s respecto del piloto chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). En caso de ganar, Brabec cortará una racha triunfal de 18 años por parte de la marca austríaca KTM.

Quintanilla fue realista tras culminar la 11ª etapa: “Tuve un muy buen día. Dí todo lo que tenía. Pero también soy consciente de que en condiciones normales no tengo demasiadas chances de ganar. Debería producirse un milagro. Pero obviamente iré hacia adelante”, comentó el chileno.

Entre los argentinos, Luciano Benavides (KTM) mantiene el 7° puesto en la clasificación general, seguido por el mendocino Franco Caimi (Yamaha). En tanto Kevin Benavides (Honda) ocupa el 19° lugar, tratando de recuperar terreno tras la rotura de motor que sufrió el viernes pasado.