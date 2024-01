El entrenador de Vélez dio detalles de la situación de Ricardo Centurión

Luego del empate 1-1 ante Barracas Central en la primera fecha de la Copa de la Liga 2024, el entrenador de Vélez Sarsfield, Gustavo Quinteros, se refirió a la situación actual de Ricardo Centurión, el futbolista que pertenece al Fortín y que hace 10 meses que no juega un partido oficial en Primera División.

En la sala de conferencias del estadio de Lanús, a Quinteros le consultaron sobre el presente del atacante que supo brillar en Racing, Boca Juniors y que estuvo muy cerca de ser convocado a la selección argentina para el Mundial 2018 en Rusia. “Es un chico que se está recuperando. Nosotros le estamos dando todas las posibilidades para que entrene. Entrena normalmente, ahora sintió una molestia, una sobrecarga muscular de la exigencia del entrenamiento, lo que es normal”, informó el ex técnico de Colo Colo ante la prensa.

“Esperamos recuperarlo como persona y darle la posibilidad de que esté con el grupo, de que pueda ser uno más, y a partir de ahí, si está todo bien y los profesionales que están sobre él atendiéndolo dicen que está todo bien, lo vamos a trabajar”, continuó Quinteros, quien debutó con un empate como DT de Vélez. Y concluyó: “Primero hay que ayudarlo como persona para que esté bien, para que pueda reinsertarse con el grupo y entrenar con normalidad. En ese sentido estamos tratando de ayudar”.

Centurión, de 31 años, regresó a Vélez este año de su préstamo en Barracas Central y tiene contrato en en el club de Liniers hasta el 31 de diciembre de 2024. Curiosamente, el último partido oficial que jugó Ricky fue ante el Fortín con la camiseta del Guapo el pasado 16 de abril de 2023 en un 0-0. El atacante jugó 66 minutos aquella tarde en el estadio José Amalfitani.

El jugador surgido de Racing regresó a Vélez -compró su pase en 2.5 millones de dólares en 2020- luego de dos pasos frustrados en San Lorenzo y Barracas, entidades que intentaron recuperar a un talentoso jugador que no volvió a encontrar el nivel alguna vez logrado. En el último tiempo, Centurión jugó muy poco y su futuro en el fútbol parecía ser incierto, ya que estuvo ocho meses alejado de la actividad profesional con algunos problemas extradeportivos.

El desafío será el de volver a recuperar esa pasión por la pelota y en la V Azulada parece que va por buen camino. Por lo pronto, Centu se presentó a los entrenamientos, se realizó satisfactoriamente la revisión médica y espera su oportunidad. No viajó a la pretemporada en Uruguay, pero siguió con los trabajos en la Villa Olímpica, sin descanso.

Su último partido con la camiseta de Vélez fue el 20 de noviembre de 2021 en un empate 1-1 con Talleres de Córdoba. El DT en ese momento era Mauricio Pellegrino. Luego, con la llegada del Cacique Alexander Medina, Centurión fue marginado del plantel. Ricky lleva jugados 62 encuentros con el Fortín con 8 goles y 6 asistencias. ¿Tendrá su revancha?