El extraño caso de Pablo Pérez: firmó con Sarmiento, pero volverá a Newell’s para jugar un partido

Inter Miami cerrará su gira de amistosos antes del comienzo de la Major League Soccer (MLS) el próximo jueves 15 de febrero en el DRV PNK Stadium desde las 21:30 (hora argentina) con un rival muy especial para la vida de Lionel Messi. El último escollo de las Garzas previo a los compromisos oficiales será Newell’s, un cuadro importante también en la carrera del entrenador, Gerardo Martino, y el compromiso tendrá un invitado que no estaba en los planes de nadie.

A principios de este año, la Lepra dejó de contar con Pablo Pérez, un referente del plantel con tres etapas en la institución entre las cuales disputó más de 200 partidos con 22 goles y 8 asistencias. Su marcha como jugador libre a Sarmiento de Junín, donde ya debutó este último jueves contra Tigre, parecía que lo descartaba de base para el duelo en los Estados Unidos, pero el presidente de la entidad rosarina, Ignacio Astore, confirmó que llegaron a un acuerdo con el elenco de Junín para que pueda viajar con la delegación liderada por el entrenador Mauricio Larriera.

En charla con Radio Boing, Astore confirmó esta llamativa noticia, que nació por parte del mediocampista en la confección de su vínculo contractual en Junín: “Yo al partido contra Inter Miami no lo tomo como uno más, porque va a nuclear parte de la historia de nuestra institución como Martino, Messi, Pablo Pérez, que pese a que está en Sarmiento puso en su contrato una cláusula para poder viajar. También lo invité a Valdano, aunque no puede ir por compromisos personales”.

Ese ítem convenido entre las partes le permitirá a Pérez defender la camiseta de su último club por única vez en Fort Lauderdale y se podría ver obligado a perderse un partido de mínima en Sarmiento, ya que el miércoles 14 de febrero sus nuevos compañeros afrontarán la quinta fecha de la Copa de la Liga ante Lanús como local. Además, corre el riesgo de perderse el cruce siguiente del lunes 19 ante Belgrano en Córdoba. Luego de cumplir con el viaje, regresará a las órdenes de Sergio Huevo Rondina en el Verde.

La rareza de esta situación en medio del mercado de pases de la Argentina tuvo lugar después de que PP8 haya firmado su contrato hace un puñado de días y el jueves pasado ingresó la última media hora del cruce igualado sin goles contra Tigre en Victoria por la primera fecha, en lo que fueron sus primeros minutos con la camiseta del elenco bonaerense. Sin embargo, el deseo de enfrentar al mejor jugador del mundo pudo más en la óptica de Pablo Pérez y en Sarmiento ya estaban al tanto de esto porque lo habían consensuado para satisfacer las intenciones del futbolista de 38 años.

A continuación, Astore ponderó el carácter del amistoso contra Inter Miami: “Viene muy bien, va a ir mucha gente de Newell’s. Muchos van a vacacionar y aprovechan, y otros simplemente van a ver el partido. Estamos contentos, porque va a estar presente parte de la historia del club”. “Para el club este amistoso es muy importante si lo sabemos aprovechar en un futuro, porque es el principio de cosas muy importantes para Newell’s”, concluyó.

La Lepra también está obligado a adelantar su partido de la quinta fecha del torneo ante Racing. El cruce a desarrollar en el Estadio Marcelo Bielsa tendrá lugar el lunes 12 de febrero desde las 21 y volvería a jugar el lunes 19 ante Estudiantes en La Plata.

Las entradas para el amistoso se comercializan por la plataforma ticketmaster.com con precios muy distintos según la ubicación, ya que oscilan entre los USD 112 a los USD 5.000.