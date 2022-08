El Espinillo celebró su 117° aniversario con un desfile cívico militar en la plaza San Martín

Compartir

Ayer, la localidad de El Espinillo cumplió 117 años de vida y lo celebró con un multitudinario acto protocolar y desfile cívico militar en la plaza San Martín, desde las 10 horas.

Del mismo, participó por el Poder Ejecutivo Provincial, el ministro de la Producción y Ambiente, Alejandro García; el intendente local, Carlos Sotelo; jefes comunales de ciudades vecinas; concejales, referentes de las fuerzas de seguridad, docentes, estudiantes y la comunidad en general.

En ese marco, García expresó su alegría por “estar acompañando” al pueblo de El Espinillo en su cumpleaños 117 y sostuvo que es una comunidad “muy próspera” caracterizada por la producción diversificada tanto de la agricultura como de la ganadería.

“Una agricultura que se fortaleció en los últimos años en un gran trabajo de parte de la comuna y el intendente; y una diversificación marcada por las políticas productivas de nuestro gobierno, donde el PAIPPA es el eje que nos marca las actividades de nuestros productores, donde la producción hortícola para alto consumo, la comercialización, se desarrolló en forma importante”, manifestó.

Y agregó: “La producción de batata muy tradicional, tanto acá como en Misión Tacaaglé, le sigue la producción de maíz, mandioca, también se desarrolló la producción lechera para quesos y la apicultura como una actividad de sustento para los productores de esta comuna; y en cuanto a la ganadería bovina, caprina, porcina y de aves relacionado a la producción de alimentos”.

Además, el funcionario destacó la feria “muy consolidada” que lleva a cabo la comuna, donde todos los productores de las más de ocho colonias pueden comercializar sus productos directamente a los consumidores, “con un rol muy importante de las productoras rurales y las emprendedoras urbanas que también pueden comercializar su producción”.

A su vez, puso de resalto que El Espinillo cuenta con un instituto terciario con carreras relacionadas a la producción, donde muchos jóvenes “vienen a estudiar”; y subrayó al Instituto Universitario Formoseño donde “los hijos de los paipperos pueden seguir sus carreras”.

“Y se suma, con este gran anuncio y decisión política, la creación de la universidad del Modelo Formoseño”, remarcó.

Por último, García celebró el Día de la Enseñanza de las Ciencias Agropecuarias e hizo extensivo el saludo a todos los ingenieros agrónomos, veterinarios y profesionales relacionados a este ámbito, como el gobernador Insfrán y el intendente de la localidad.

Una localidad en

constante desarrollo

Por su parte, el jefe comunal, Carlos Sotelo consideró que “estamos cumpliendo 117 años de vida como localidad en un momento muy particular” por “el gran crecimiento y desarrollo que venimos teniendo aquí, con el concepto que siempre marca nuestro gobernador, que es la equidad territorial”.

“En el transcurso de este año hemos tenido una gran cantidad de obras, algunas ya están funcionando como es el caso de la estación de transformación de energía eléctrica que se encarga de la transformación de la distribución tanto en la zona urbana como rural”, indicó.

Y añadió: “Además, tenemos dos unidades educativas que hace poco más de dos meses hemos habilitado junto con el ministro de Educación: la escuela 118 de Apayerey y la 280 de Loro Cue, con salas de nivel inicial que están albergando a hijos y nietos de productores paipperos de las colonias, por eso remarco esto que decía de la equidad territorial”.

Por otro lado, señaló el intendente, cuentan con un “importante paquete de obras” que se está ejecutando en la localidad, como las más de 15 cuadras de pavimento contempladas en el Plan Cien Obras para Formosa anunciado por el gobernador Insfrán.

“Y otras como veredas comunitarias, más de tres mil metros; viviendas sociales, en plena ejecución; el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) también en ejecución”, enumeró.

Y subrayó que el municipio, además, fue beneficiado con el programa Municipios Saludables que tiene que ver con propiciar espacios verdes en el acceso a la localidad.

“Todas las obras en ejecución generan más oportunidades, como lo es la decisión política de la creación de la Universidad Provincial de Formosa en Laguna Blanca”, esbozó.

En ese sentido, Sotelo resaltó la pavimentación de la ruta provincial N°6 que une la RP N°3 con la RP N°2, de Riacho He He con Tres Lagunas y puntualizó que “tiene que ver con la integración territorial de nuestra región” ya que “fortalece la circulación de los bienes y servicios”.

“Por eso este aniversario nos encuentra en un momento particular después de haber atravesado dos años difíciles con la pandemia”, reiteró.

Al finalizar, aseveró que “nuestra provincia y nuestra localidad se ven fortalecidas por las políticas públicas que se han implementado durante estos años” y fundamentó: “Ahí toma real valor el Modelo Formoseño que todos los espinillenses vienen acompañando”.

“Desde nuestra localidad estamos muy felices, pero sobre todas las cosas estamos muy orgullosos por todo lo que han construido nuestros antiguos pobladores, pioneros; y sobre la base de esa construcción, nosotros acompañando el Modelo Formoseño, seguimos haciendo crecer nuestra localidad”, concluyó.

