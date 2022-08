Luis Naidenoff: «Mi obsesión es consolidar un proyecto que termine con el Gobierno de Insfrán»

Compartir

El senador nacional, Luis Naidenoff visitó el piso de Expres en Radio y aseguró que en la oposición se está trabajando por un proyecto colectivo que termine con el gobierno de Insfrán, «hoy mi única obsesión en la política, en la provincia es consolidar un proyecto colectivo que termine con el Gobierno de Insfrán porque es nefasto. Yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que en el 2023 los formoseños puedan decir que no solo cambió el país, sino que también cambió Formosa», aseguró el Legislador.

Naidenoff, comenzó diciendo «creo que la oposición está ampliando mucho más la base social no política y esta en condiciones de ganar no solo la ciudad, sino que también a provincia».

«Siempre es un desafío gobernar. Creo que estamos ante un escenario de quiebre en la provincia, no me imagino un escenario de triunfar en la capital y una provincia administrada por (Gildo) Insfrán. Considero que hay ciclos que se cumplen y que se pueden materializar en toda la provincia en la medida en que se hagan las cosas bien y con un proyecto colectivo donde lo individual pase a un segundo plano», siguió.

Asimismo, manifestó «estamos en condiciones de ganar la provincia y esto lo digo con honestidad, no solo por la cuestión nacional, sino porque creo que hay un proceso reflexivo de lo que nos pasó y nos pasa y creo que hay un agotamiento de un modelo que, así como esta votado en la capital también lo está en cada rincón de la provincia, por eso creo que es el gran desafío».

Al respecto de Insfrán en el Gobierno por tanto tiempo, el radical aseguró «creo que no hay que resignarse porque esta idea de Insfrán para siempre es un mito con mucha mística que tiene la capacidad de construir un relato que medianamente ha penetrado en la sociedad, pero no hay que decir Insfrán por siempre, porque basta con salir a los barrios y ver cómo vive la gente, en el interior como están pasándola, es una vergüenza el estado deplorable de la calidad de vida de los formoseños y el problema que tiene Insfrán es que si miran para atrás van a ver que gobernaron los mismos en Formosa, acá no hay a quien echarle la culpa».

Realidades en

otras provincias

Consultado acerca de que es lo que ve en otras provincias, Naidenoff manifestó «veo un Estado con mucha dinámica e impulso a los emprendedores, al sector productivo, pero para ver eso no hay que ir muy lejos, porque podemos ir a Chaco, Corrientes o Misiones, ahí también hay condiciones complicadas desde lo social, pero hay un sector privado dinámico, un Estado que impulsa, acá al emprendedor se lo pisa».

«Este (por Formosa) es un Estado dependiente, pero a la baja porque la calidad de vida es a la baja. No es un Estado que te da la posibilidad de poder crecer con algún crédito y armar algún emprendimiento», indicó.

Asimismo, el radical hizo mención a los números dados por el ministerio de Educación en el que da cuenta que, en Formosa, el 88 por ciento de las escuelas de Formosa no tienen servicio de internet. «Es un dato brindado por el Estado nacional, estos son datos y no relato. Hay que imaginarnos el daño que se generó en la cuarentena cuando no permitían que los chicos vayan a la escuela».

«Todo lo que me informa Insfrán es verso, yo no creo nada de lo que él dice. No hay nada para creerle al Gobernador. Son 39 años y la provincia fue administrada siempre por los mismos desde hace años», señaló en relación a los resultados de las pruebas Aprender.

«Acá hay una continuidad política, esto ya no es un partido es un grupo de amigos y negocios que han hecho del Estado un gran negocio, los resultados de esta gestión esta a la vista y hay que mirar los indicadores nada más. Ésta es una de las provincias que menos exporta, el 88 por ciento de las escuelas no tienen conectividad, no hay agua potable, no hay energía eléctrica, si queres trabajar hay que fijarse las ofertas laborales en el sur, emprendimientos privados no se pueden porque no les dan los servicios para operar, banca estatal no tenemos, esto es lo que se agotó, no da más. Cuando vas a otras provincias sentís mucha tristeza e impotencia porque Formosa tiene todo para crecer y la han hecho todo para depender del Gobernante de turno», manifestó.

Presente del frente

en Formosa

«Hemos construido un gran frente en la provincia y que fue exitoso, en las ultimas elecciones Adrián Bogado fue el candidato a Gobernador de este espacio, nosotros hemos acompañado. En las ultimas elecciones también avanzamos en un gran frente con Fernando Carbajal y Gabriela Neme, los resultados fueron muy buenos porque más allá de los nombres, la sociedad entendió que más allá de nombres hemos defendido la libertad. Fue un enorme paso el que dimos y más allá de haber recuperado bancas, el mensaje fue muy importante porque de acá en más todos tenemos la responsabilidad de consolidar este proyecto colectivo, pero más allá de los nombres también necesitamos marcar un rumbo y un camino y ver hacia donde vamos», aseveró.

«Tenemos hombres y mujeres que están en condiciones de ser artífices de este gran proyecto colectivo que se construye con mucha humildad y trabajo, creo en la fuerza y creo en el camino que estamos tomando», explicó.

Consultado acerca de cómo se definirán las candidaturas para el año próximo, el senador indicó «en mi caso, en particular voy a trabajar para la consolidación de un proyecto colectivo porque no podemos exhibir 4 años mas del Gobierno de Insfrán porque ya no es una deuda con hijos y nietos, es una deuda personal con un Gobierno que estanca, entonces no tenemos que transmitir esperanzas y que demuestre que se puede vivir con empleo, dignidad, tener un horizonte de previsibilidad en tu vida y así trabajar entre todos. Mi aporte será consolidar ese proyecto colectivo».

«Nuestros candidatos fueron gente nueva, creo que desde el partido que la base es el proyecto colectivo. Hoy mi única obsesión en la política en la provincia es consolidar un proyecto colectivo que termine con el Gobierno de Insfrán porque es nefasto, mi nombre así pasa a un octavo lugar, yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que en el 2023 los formoseños puedan decir que no solo cambió el país, sino que también cambió Formosa», cerró.

