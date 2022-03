El ex concejal Olivera denunció que Crucero del Sur tiene unos 50 colectivos en estado de abandono

Compartir

El ex concejal Fabián Olivera, en diálogo con el Grupo de Medios TVO denunció que la empresa Crucero del Sur, encargada del transporte urbano de pasajeros en la ciudad, posee unas 50 unidades en abandono que con el tiempo “irán empeorando”.

“La empresa tiene en su activo unos 86 colectivos aproximadamente, pero sabemos que nunca trajo los 120 que prometió y se comprometió a traer, en mal estado debe haber unos 50 colectivos, todos en estado de emergencia y eso con el tiempo irá empeorando, una de las preocupaciones que tengo, miro y observo es que no se está a la altura de la situación en cuanto al debate del transporte urbano porque escucho de ambas bancadas y creo que la situación no se la soluciona con subsidios, tampoco aumentando el boleto, la discusión va más de fondo”, aseveró.

Olivera resaltó que “en la calle deben haber menos de 30 colectivos trabajando, estamos con los problemas de la frecuencia por eso siempre decía que aumentar el boleto no soluciona el problema y los subsidios que se dan son para sostener el pésimo servicio, es para retener el boleto, cada vez la gente usa menos el colectivo del hartazgo que tienen. La mayoría se maneja en motos, se compraron bicicletas, hay una resignación en la gente que ocupa el servicio porque no le queda otra opción, es como la última opción, acá el problema es que esta empresa necesita una fuerte inyección económica para reactivar esos colectivos y eso tiene que salir de una decisión política entre provincia y municipio como garante de eso y después cobrarlo a través de subsidios como era antes. Ciudad de Formosa hace 10 años atrás había comprado 25 colectivos y los otros 50 los tenía por un crédito que había sacado donde la Municipalidad era garante y con el subsidio le cobraba el crédito. Acá esta empresa necesita urgente una reactivación económica con un fuerte compromiso municipal y provincial, reactivar los colectivos y que empiecen a trabajar y se cumpla”.

Aseveró en ese sentido que “Ciudad de Formosa destruyó sus colectivos en menos de seis años. El nivel de discusión que se está dando no está a la altura de lo que yo observo, he hablado con algunos concejales y yo les digo que esto no se soluciona con subsidios ni aumentando el boleto, todo lo contrario, lo que se está haciendo es sostener un pésimo servicio aumentando el valor de los tickets”.

“Los mismos choferes reconocen que salen a la calle con lo que pueden, a veces sin freno, sacan cubiertas de un colectivo para ponerle a otro y esto no se sostiene aumentando el boleto, lo único que se logra es exigir al que sube al colectivo. Lo que creo que hay que hacer es reactivar la empresa, que los colectivos salgan de nuevo a la calle, que se recupere la frecuencia con más colectivos en las líneas, eso implica más recaudación, más trabajo y mejor servicio, pero así como va aumentar el boleto y el subsidio que se da cada tantos meses es para sostener un pésimo servicio”, finalizó.

