Diputados de la oposición presentaron un proyecto de titulación de tierras y arraigo rural

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Diputados formoseños del radicalismo y de Juntos por el Cambio, presentaron ayer por la mañana en la Legislatura el proyecto de ley “Programa de Titulación y Arraigo Rural”, con el fin de contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de las tierras rurales de la provincia de Formosa y ejecutar junto con los gobiernos municipales acciones, promoviendo una rápida regularización dominial referida a la tenencia u ocupación de las tierras fiscales rurales.

En ese sentido la diputada Agostina Villaggi (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO se explayó más respecto a esto.

“Presentamos el proyecto junto al bloque de Juntos por el Cambio, creemos que es muy importante porque busca desarrollar la producción en la provincia, esta es una de las ideas, de los proyectos que entendemos que son fundamentales para el desarrollo productivo. Tomamos esta iniciativa después de hablar con varios poseedores de tierras rurales fiscales que se encuentran en una situación de precariedad legal, que por ahí tienen la posesión durante mucho tiempo de una tierra rural fiscal pero no tienen el título de propiedad y al no tenerlo se nos complica en un montón de situaciones como lograr el desarrollo productivo, algo fundamental es que no pueden acceder a programas nacionales, a programas provinciales, a créditos del banco cuando es fundamental para el sector rural contar con un apoyo financiero extra para poder poner en condiciones el campo porque sabemos que necesita mucha inversión para desarrollarlo y que sea productivo, hay que alambrar, hacerlo aguada, bebederos, todo esto lleva a que el campo nuestro de a poquito no vaya produciendo y se genere una migración a los centros urbanos”, detalló.

“A través del propio informe del gobierno de la provincia pude ver cómo año tras año la gente del interior se va mudando a la ciudad justamente por falta de trabajo y por falta de desarrollo productivo. Este proyecto busca el arraigo rural, que se le otorgue el título de propiedad a esas personas que poseen el campo y que están en condiciones de obtenerlo porque así lo establece la ley de tierras fiscales pero que el gobierno de la provincia de manera discrecional dilata las firmas y algunos están esperando desde hace más de dos años para que les firmen el título de tierras fiscales”, denunció.

Dijo que esta situación “trae aparejada la seguridad jurídica tanto para el que tiene la tierra fiscal rural como para el que quiera comprar una tierra fiscal rural, esto es fundamental para el desarrollo productivo de una provincia o de un país. Con esto queremos dar seguridad jurídica, queremos que se agilicen los plazos de entrega de la tierra rural fiscal en posesión de la persona que la trabaja, por eso pusimos un plazo de tres meses para que el gobernador firme la titulización de aquellos campos que están en situación de titularidad y aquellos que están en posesión de una persona de hace mucho tiempo pero que no tiene las mejoras necesarias que exige la ley para lograr la titulización”.

La ley de tierras fiscales exige que se va a otorgar una tierra fiscal rural a aquel que la posea pacíficamente,ininterrumpidamente pero que además le haya hecho mejoras como alambrado, potreros, una casa, tener cierta cantidad de animales, etc. “Hay mucha gente que no pudo hacer todos estos pasos porque les falta crédito para invertir o de un campo desarrollado que les dé ganancias por eso buscamos con este proyecto que se le dé un crédito a estas personas que tienen un campo fiscal y que no pudieron hacer las mejoras, un crédito reembolsable y de esa forma lograr la titulación”.

“Sabemos a ciencia cierta que Formosa tiene 7 millones de hectáreas con 5 millones de hectáreas productivas y más o menos creemos que el 30% está en manos de la provincia, no hay ningún censo por lo menos público por eso también solicitamos en el proyecto que se haga un censo para saber cuánta cantidad de tierra fiscal hay en la provincia y que se pongan en venta, que se publiquen trimestralmente y que quienes estén en condiciones puedan acceder de manera más transparente”, explicó.

“Vamos a seguir impulsando el proyecto, ya nos llamaron de varios puntos de la provincia grupos agricultores que están interesados y se quieren interiorizar más en este tema porque realmente es algo importante, que hace al desarrollo productivo de la provincia. También pedimos el acompañamiento de los organismos provinciales como el Ministerio de Agricultura de la provincia en el desarrollo técnico del caso para que el campo realmente se vaya desarrollando”.

“Se habla mucho del desarrollo agropecuario nuestro y este es uno de los proyectos interesantes que los tenemos que llevar a la Legislatura a debatir y ojalá sea ley en beneficio del interior de la provincia y de todos los formoseños”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp