El FDT proponen la nacionalización de la exploración y explotación de las reservas de litio

La iniciativa busca declarar al mineral «recurso estratégico» y modificar el código minero y la ley de Inversiones, para avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía.

Diputados nacionales del Frente de Todos, encabezados por el dirigente de la Corriente, Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, presentaron este martes oficialmente un proyecto que propone declarar «recurso estratégico» a las reservas naturales que contengan litio, que en su mayoría se encuentran en las provincias del norte, y cuya explotación y exploración es clave para el desarrollo del país.

La iniciativa -impulsada por Alderete- lleva además las firmas de los diputados nacionales del FDT, Verónica Caliva, Sergio Palazzo, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Carolina Natalia Arricau, María Rosa Martínez, Leopoldo Moreau, Blanca Osuna, Natalia Souto y Claudia Beatriz Ormachea.

«Es imprescindible que tomemos en nuestras manos la defensa de nuestra soberanía, y protejamos los intereses nacionales referidos a este recurso natural estratégico y avancemos en medidas concretas que permitan la industrialización en origen con los debidos resguardos ambientales y de respeto a los pueblos originarios», sostuvo Alderete

Según el legislador, «esto no sólo es necesario, sino que es posible. Es el momento de romper con el modelo extractivista-exportador, modificar el código minero, modificar la ley de Inversiones Mineras y avanzar con un modelo de desarrollo nacional y de defensa de nuestra soberanía».

Asimismo, Alderete dijo estar convencido de que «hay una salida a esta crisis y confiamos infinitamente en nuestro pueblo. Las circunstancias son difíciles y nos exige estar a la altura, y sobre todo tomar las medidas que se deban tomar».

En ese sentido, el legislador puso de relieve la importancia de «volver al camino que marcó el Aporte Extraordinario de las grandes fortunas. No podemos vivir bajo el chantaje constante del FMI, que nos pide ajuste y más ajuste, hay que romper ese acuerdo con el Fondo. No hay salida si ese acuerdo sigue en pie».

«Hay que ponerle un freno a los grandes especuladores y congelar los precios para parar la inflación ya. Aumentar los salarios, jubilaciones y programas sociales para recuperar poder adquisitivo», aseveró Alderete.

A través de la iniciativa, Alderete busca declarar «a las reservas minerales que contengan litio como recurso natural estratégico para el desarrollo socio económico e industrial de la República Argentina» y declara «de interés público nacional la exploración, explotación, concesión de explotación, industrialización y todos los actos relativos al litio y sus derivados».

El proyecto, por otra parte, establece que todas las «concesiones ya otorgadas sobre el mineral litio, constituidas a favor de empresas privadas con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, están plenamente alcanzadas por la presente y deberán acogerse a sus disposiciones y normas que la reglamenten en el plazo de un año a partir de su promulgación».

La importancia del litio

Alderete explicó, en un comunicado de prensa, que el litio «se convirtió en los últimos años en uno de los minerales que más interés despierta en el mundo, ¿Por qué? Porque es la materia prima para hacer baterías para celulares, tablets, notebooks, motos y autos eléctricos o híbridos».

Sostuvo que «la producción de litio pasó a tener una importancia clave en el mundo. Este mineral no renovable es capaz de almacenar energía limpia y no contaminante. Tiene además múltiples aplicaciones. Por eso las empresas tecnológicas de los países imperialistas y las corporaciones automotrices se encuentran en una carrera frenética por abastecerse de la materia prima como carbonato de litio o cloruro de litio. Es parte de la batalla por el control de la energía que está en curso en el mundo».

Alderete explicó que Argentina «es uno de los cuatro productores mundiales más grandes de derivados del litio. Junto a Chile y Bolivia integra el “Triángulo del litio”, con un 65% de los recursos mundiales. Sólo Argentina tiene más del 20% de las reservas mundiales».

«Podemos decir que los monopolios extranjeros se llevan el litio y pagan migajas. No sólo no lo industrializamos en nuestro país, sino que nos saquean dejando contaminación y se lo llevan a precio de remate. Estamos regalando ese oro blanco», aseveró.