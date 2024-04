El film «La mujer de vidrio» se encuentra en exhibición en el Cine- Teatro «Italia»

El film nacional “La mujer de vidrio” se encuentra en exhibición hasta el lunes 22 de abril en el Cine-Teatro “Italia”, con una entrada accesible de cuatrocientos pesos para la función prevista a las 19, dentro de la programación semanal del Espacio INCAA.

Se trata de la segunda película del director cordobés Javier Canale, que cuenta la historia de Laura, quien vive atemorizada en un pueblo pequeño, porque Hernán, su ex pareja que la había atacado violentamente, volverá a la localidad en pocos días tras finalizar una orden de restricción. Frente a esta encrucijada, la joven mujer debe encontrar una solución para no volver a cruzarlo en su camino.

“¿Cómo filmar la vulnerabilidad, el miedo, la incertidumbre?” se pregunta Canale al referirse a su última producción cinematográfica que “en los márgenes del suspenso trabaja sobre una historia atmosférica que cuando llegan los momentos narrativos son como pequeños elementos punzantes que enmarcan la fragilidad de la protagonista”.

Remarcó que “esta película nace como producto de un taller de cine en el interior de Córdoba, con el fin de retratar los paisajes de los pueblos cordobeses de San Basilio y Alcira Gigena, filmados de día, de noche, de madrugada por los que deambula Laura encarnada por la actriz Camila Murias”.

“El film pone el foco en la vida de una mujer signada por la violencia, no solo machista, sino también la que sufre a nivel comunitario, estatal, en síntesis, la violencia de la desprotección”, comentó el director de “La mujer de vidrio”

Finalmente, resaltó que “en el año 2022 formó parte de la selección ABC del Festival BAFICI, mientras que el año pasado participó del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo que se realiza en Ushuaia (Tierra del Fuego)”.