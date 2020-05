El fiscal Luis Benítez inició investigación tras denuncia de que paraguayos ingresan a Formosa para cobrar beneficios

Compartir

El Fiscal Federal N° 2 de la provincia de Formosa, Luis Benítez, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que abrió una investigación de oficio para indagar sobre las múltiples denuncias que se realizaron en medios periodísticos a nivel nacional sobre la llegada de ciudadanos paraguayos a Formosa para cobrar diferentes beneficios como la AUH y el IFE, que fue otorgado por Anses como ayuda extraordinaria a sectores vulnerables ante la pandemia de coronavirus.

Las denuncias se replicaron en medios nacionales asegurando que son cientos los pobladores del vecino país que cruzan hacia la provincia por pasos clandestinos, incumpliendo además con el DNU del aislamiento social, preventivo y obligatorio que implica el cierre total de fronteras.

«Hay un informe que elaboró Gendarmería y un informe periodístico que salió el domingo entonces se inició una investigación para determinar si están cobrando este beneficio personas a las que no les corresponde ya que son extranjeros», dijo.

Asimismo señaló que «hay innumerables causas que se han iniciado por violación al DNU y ahora sería para hacer algún tipo de cobro, entonces se iniciaron investigaciones para ver si personas están cobrando este beneficio que no les corresponde porque viven en otro país, este beneficio del estado nacional tiene una serie de requisitos y se hace por una inscripción online así que estamos tratando de constatar la veracidad de esta información que nos les corresponde porque residen en otro país y si aprovecharon esta situación de emergencia para hacer el trámite», señaló.

«Es imposible determinar el número de la cantidad de causas de personas que ingresan por pasos clandestinos para esto ya que esa es una inscripción online y los requisitos son ser ciudadano argentino residiendo en el país, todo esto está en la página web, las personas se inscriben, se analiza en Buenos Aires si están dentro de los requisitos y se les otorga», explicó Benítez.

«A nosotros nos interesa lo que se está otorgando particularmente en Formosa y el camino es importante porque hay que verificar quiénes fueron los adjudicados y a partir de ahí si realmente le corresponde lo que implica un cruzamiento de información si se quiere con las autoridades paraguayas», detalló el fiscal.

«No sé cuantas personas son, para tener precisiones se pidieron informes a la AFIP como para que aporte esos datos de cuántos son en Formosa y verificar y cruzar esta información con la Fiscalía que está desde hace años en este tipo de hechos y así descartar y avanzar lo más rápido posible», manifestó.

«Irregularidades de este tipo hay en todo el país, la obtención de dinero de manera irregular y en perjuicio del estado, en este caso en particular se trata de este subsidio de emergencia que salió como consecuencia de la emergencia sanitaria», finalizó.