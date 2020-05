Trabajadores de la empresa Godoy siguen sin percibir sus sueldos y se volvieron a manifestar

Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, trabajadores de la empresa Godoy se volvieron a manifestar frente a la compañía ubicada sobre la avenida Néstor Kirchner ante la falta de respuestas sobre el cobro de sus sueldos. Según habían explicado, la empresa pagaría los salarios con la ayuda del estado nacional que abona la mitad del salario y la otra mitad la empresa, algo que no está ocurriendo y que genera gran desesperación teniendo en cuenta que ya pasó la primera quincena de mayo. Asimismo, reiteraron el pago de ciertos montos de dinero que la compañía ya viene adeudando desde el mes de febrero.

En ese marco Diego Mendoza, delegado gremial de la UTA, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre esta situación.

«Estamos pasando un momento muy complicado, estamos a la espera de que llegue el famoso ATP (Programa de Asistencia al Trabajo y Producción) más que nada que los empresarios pongan la diferencia que hay en marzo ya que todavía no han cancelado los sueldos de ese mes, nos deben también de febrero además de un plus, aparte de la ayuda del estado queremos que los empresarios pongan lo que tienen que poner para que podamos solventar a nuestras familias con ese dinero que se nos debe», dijo mientras se encontraban en las afueras de la empresa donde cumpliendo el protocolo de distanciamiento social y uso de barbijo, realizaron una pequeña asamblea.

«Ellos nos deben una parte de febrero, tenemos un plus de 4 mil pesos y aparte tenemos los salarios de marzo, lo que tenemos entendido es que el ATP es a partir de abril así que estamos a la espera de eso también», acotó Mendoza.

Asimismo dijo que a diferencia de Godoy, la mayoría de los trabajadores de Puerto Tirol ya recibieron sus sueldos con la ayuda del estado nacional. «Este es un inconveniente que tenemos nosotros, los de Puerto Tirol en su gran mayoría ya han cobrado todo, no es así el caso de la empresa Godoy donde en su totalidad nadie ha percibido la ayuda nacional y eso genera un poquito de incomodidad por eso estamos a la espera y tenemos la información de que esta semana va a salir, lo que nosotros queremos es que los dueños de Godoy liquiden lo que es la diferencia de marzo porque hay cuotas que nos están debiendo todavía».

En ese marco aseguró que la compañía sí debería contar con ese dinero adeudado ya que trabajaron hasta el 20 de marzo. «Ellos fundamentan todo en que no pueden circular, pero hasta el 20 de marzo han trabajado o sea que alguna posibilidad de cancelar deben tener, ni siquiera les pedimos que nos paguen todo de una vez, entendemos la situación pero pedimos que tengan voluntad y nos vayan dando de a poquito hasta que cancelen», explicó.

Señaló también que iban a realizar una pequeña asamblea ya que debido a la cuarentena no pueden conglomerarse. «Ya vino la Policía y nos pidió que nos retiremos por eso vamos a hacer una asamblea cortita con los compañeros y seguiremos camino a nuestras casas a seguir esperando a ver si hay una respuesta positiva», expuso.

Para finalizar aseguró que en la empresa Crucero del Sur la situación es diferente, teniendo en cuenta que perciben el subsidio del gobierno provincial. «En Crucero del Sur dentro de todo están bien, el gobernador Insfrán ha firmado la nueva prórroga y sigue el subsidio lo que hace suponer que no tendrían que tener problemas de salarios por lo menos para este mes y para el próximo, también Crucero del Sur está debiendo una cosita por la que nos tenemos que sentar a hablar con el gerente a ver cómo destrabamos eso», culminó.