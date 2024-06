El folclorista Iván Ruiz presentó su primer Festival Aniversario

El músico Iván Ruiz se prepara para brindar uno de los espectáculos más grandes del folclore en nuestra provincia. Con su profesionalismo logró convocar a grandes artistas regionales para brindar dos noches únicas cantando chacareras coplas y chamamé. La convocatoria será el próximo 14 y 15 de junio en el club San Lorenzo.

El joven en la conferencia de prensa brindada días atrás, al mejor estilo campo: con la mesa larga, rodeado de los suyos, un carro de fondo y el cálido sol del mediodía otoñal, y cada tanto el humo de la parrilla y el aroma del asado casi listo hicieron de la convocatoria una reunión de amigos.

Ruiz, joven formoseño de San Martín Dos, que desde niño ya cantaba y defendía nuestra música folclórica, participaba en actos escolares en escenarios de su pueblo cantando chacareras, coplas y chamamé. Hace no más de dos años comenzó su carrera musical como solista.

Esta trayectoria, que encaminó en tan corto tiempo hoy lo hace uno de los exponentes de la música popular en el Norte del país gracias al acompañamiento de sus seguidores.

Viene recorriendo importantes escenarios de Formosa, Salta y Jujuy, también Buenos Aires y abriéndose puertas a otras provincias. Ya cruzó fronteras internacionales Paraguay y Bolivia, donde dejó bien representado su querido San Martín Dos.

“Soy de San Martín Dos, nací en Formosa y desde chico me gustó el folclore. Vvengo de una familia de músicos, desde chico mi padre y mis tíos me inculcaron lo musical. En Formosa no eran muchos los lugares donde se podía escuchar folclore porque había mucha influencia musical de Paraguay, pero ahora es más frecuente que en los asados se arme una guitarreada”, relató.

En la mesa lo acompañaron Piko Fran, Sharon Núñez, Santiago Cueto, Omar Cantero, Martín Rodríguez, Carlitos Espíndola y Guille Feldmann, quienes al terminar la conferencia se animaron a cantar un par de temas.

El cuadro hacia olvidar que el motivo era el lanzamiento del gran festival que tendrá dos noches, 14 y 15 de junio en el club San Lorenzo, todos estos artistas y muchos otros que serán sorpresa estarán presentes en el Primer Festival Aniversario del joven músico.

Fuente: Diario Formosa