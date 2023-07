El formoseño Junior Zárate retuvo sus cinturones ante un durísimo Ramírez

El formoseño venció por fallo dividido al venezolano Rodrigo Ramírez y mantuvo sus cinturones latino OMB y CMB. Tobías Reyes volvió a noquear y ya es una realidad.

Junior Zárate venció por fallo dividido a Rodrigo Ramírez y retuvo sus cinturones Latino Mini Mosca CMB y FIB en la pelea de fondo del evento realizado en el Club Atlético Paracao de Paraná y que se pudo ver en vivo por TyC Sports y TyC Sports Play a través del ciclo Boxeo de Primera

No fue nada fácil el comienzo del combate para el formoseño: el venezolano de mayor envergadura y alcance se adueñó rápidamente del centro del cuadrilátero y con un buen uso del jab pero sin necesidad de imprimirlo en cuantía mantuvo alejado al campeón. Cada vez que Junior intentaba acercarse en estos primeros asaltos el venezolano al no retroceder propiciaba el clinch y era un nuevo volver a empezar.

A partir del cuarto round Zárate entendió que debía realizar algún ajuste en su estrategia para poder retener sus títulos. El caudal de golpes lanzados por el ex Condores aumentó significativamente y la resistencia de Ramírez ya no fue la misma, por lo tanto el duelo se equiparó.

En el décimo round, cuando todo hacía prever que Zárate iba a tratar de achicar al máximo los riesgos confiando en que las tarjetas lo veían arriba a raíz de lo hecho principalmente en la segunda mitad, llegó una derecha en punta al mentón por parte del venezolano que envió a la lona al argentino. Zárate pudo levantarse pero debió apelar a su resto físico para trasladarse alrededor de las cuerdas y evitar que Ramírez quisiera rematar lo iniciado. Finalmente la campana final llegó y la decisión quedó en manos de los jurados.

Raul Di Giovanni vio ganador a Zárate por 96-93. Alberto Magaró en cambio entendió que el ganador fue Ramírez 97-92. Finalmente Javier Geido definió con un 95-94 para el argentino.

De esta manera Junior Zárate retiene sus dos cinturones latinos y eleva su récord a 21-4-0, 8KO. Ramírez perdió su invicto y quedó con 16-1-1, 10KO.

Tobías Reyes venció por nocaut en el octavo asalto al mexicano José Pérez Díaz, retuvo su título Latino FIB y obtuvo el Latino OMB.

El combate comenzó con un round de mucho estudio. Durante los primeros tres minutos se pudo ver un jabeo contrajabeo permanente con ambos boxeadores leyendo las capacidades defensivas y ofensivas de su rival.

Ya en el segundo round Reyes se animó a dar un paso adelante y atacó con mayor contundencia a “Durán” Pérez Díaz. En el último minuto llegó el primer momento de desborde: el santafesino acorraló al mexicano y le descargó una andanada de golpes que solo frenó con la intervención del árbitro y su cuenta de protección. El retador volvió al combate sin mostrar secuelas y fue así como continuó en acciones.

En el tercer asalto Reyes cambió la estrategia: decidió trabajar desde una posición de contragolpe retrocediendo permanentemente pero conectando con precisión y técnica a un Pérez Díaz que si bien se mantenía en combate lo hacía con menos cualidades que el argentino.

En el octavo round, el mexicano empezó a mostrar signos de cansancio y dificultades a la hora de defenderse. Fue allí cuando el campeón entendió que era el momento de finalizar el combate: con una combinación que incluyó un gancho al hígado fue como logró su objetivo. El retador esta vez no pudo sortear la cuenta y el nocaut efectivo decretó el final.

Nueva victoria antes del límite para la joven promesa argentina que lleva su invicto a 13-0-0, 12KO. José Pérez Díaz vuelve a México con 13-4-1, 10KO.

