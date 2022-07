El formoseño Marcos Pinto llega a Rentistas de Uruguay

Compartir

El mercado de pases del fútbol uruguayo se sigue moviendo en forma intensa ya que está transitando sus horas finales, ya que el mismo se cerrará este viernes. El formoseño Marcos Pinto deja Grecia y se suma a Rentistas.

Varios equipos anunciaron nuevos refuerzos, entre ellos aparece Danubio que confirmó la llegada del ex Peñarol, Bryan Olivera. El “Rusito” que prácticamente no tuvo actividad en el Apertura e Intermedio ya que Larriera no lo utilizó, recalará en el conjunto que dirige Jorge Fossati.

El volante que pertenece al Querétaro de México de esta forma cambia de camiseta para el Clausura, tal y como sucede con su ex compañero en los carboneros, el extremo Cristian Olivera.

Olivera, de 20 años, fue presentado como nueva alta de Boston River cedido por el Almeria español buscando continuidad y minutos de juego.

Defensor Sporting en tanto, anunció la llegada de Santiago Scotto, que llegó a préstamo desde Liga de Quito por un año y que se puede desempeñar como volante central o zaguero.

Además el argentino Marco Ariel Pinto selló su vínculo con Rentistas y su compatriota Richard Núñez con Cerro Largo, donde también actuará Santiago Viera que arriba desde Juventud.

