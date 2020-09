El frente Darío Santillán corta la RN11 en el acceso a Clorinda para que se levante el bloqueo sanitario en esa ciudad

Compartir

El frente Darío Santillán realiza un corte sobre la Ruta Nacional 11 en el acceso a Clorinda reclamando que se levante el bloqueo sanitario en esa ciudad.

En ese marco, Marta Mendoza, referente de la organización en la segunda ciudad, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta.

“Estamos marchando hacia Gendarmería, vamos a hacer un corte de ruta, ya los compañeros de Riacho están cortando la ruta y en Formosa están saliendo los compañeros de Barrios de Pie y Darío Santillán a las 14 horas”, dijo.

“Vamos a cortar la Ruta 11 porque esto ya no da para más, estamos como 3 mil personas en la calle que no son de la organización, son vecinos de Clorinda que se han sumado a este reclamo que por parte de quienes deberían darnos una respuesta no nos están dando, nosotros hemos tratado de dialogar, de buscar por las buenas una solución a esta situación de bloqueo pero la verdad es que no hay respuestas, acá lo que debería reforzarse tienen que ser la frontera y las barreras”, señaló.

“Acá hay tres fuerzas; la Gendarmería Nacional, la Policía Montada , Prefectura y no pueden contener una barrera entonces qué hacen, nos bloquean a nosotros, de 2500 hisopados que se hicieron en Clorinda ni el 1% dio positivo”, denunció.

“Porqué nos bloquean y nos discriminan, la gente que tiene turnos médicos tiene que ir a Formosa a hacer algún tratamiento y no los están atendiendo”, aseveró Mendoza.