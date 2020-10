El Gimnasia de Diego Maradona acelera para incorporar a un ex jugador de Boca y de River

Compartir

El Gimnasia La Plata que dirige Diego Maradona sigue buscando el mejor equipo para el inicio de la Liga Profesional. Y eso incluye los últimos retoques que puede ofrecer el mercado de pases. Así, el Lobo acelera para incorporar a un ex jugador de Boca y River a su plantilla; un nombre que, por trayectoria, podría darle un salto de calidad.

Se trata Nicolás Bertolo. El mediocampista ofensiva por las bandas, de 34 años, fue separado del plantel de Banfield el pasado 3 de octubre, por decisión del cuerpo técnico que encabeza Javier Sanguinetti. En consecuencia, la Comisión Directiva del Taladro lo envió a entrenarse con la Reserva hasta conseguir una solución al conflicto. El interés del Tripero, precisamente, puede ser dicha llave.

En Banfield, Bertolo disputó 190 partidos, convirtió 36 goles y fue parte del plantel que ascendió a la élite en el torneo de la Primera B Nacional de la temporada 2013/2014. El volante surgió en 2006 en el Xeneize, bajo la tutela de Ricardo La Volpe. Sin embargo, en la ribera no logró continuidad y fue en el Taladro donde consiguió sus mejores rendimientos. También ostenta pasos por Nacional de Uruguay, Palermo de Italia, Cruz Azul de México y Zaragoza de España.

En 2015 fue adquirido por River, ante el pedido de Marcelo Gallardo, en 10 millones de pesos. El conjunto de Núñez pujó con San Lorenzo para quedarse con su ficha y se impuso, pero sólo alcanzó a jugar 23 encuentros. Aquejado por las lesiones y por malos rendimientos, no brilló.

Sebastián Méndez, ayudante de campo principal de Maradona, fue compañero de Bertolo en Banfield. Y sabe qué le puede ofrecer. A su vez, a Pelusa siempre le gustaron las condiciones del mediocampista. Así, de haber acuerdo económico, el camino parece allanado para que se sume a Gimnasia.

De momento, Gimnasia se reforzó con el arribo de Marcelo Weigandt, lateral cuyo pase pertenece a Boca y con pasado en las selecciones juveniles, y el extremo colombiano Johan Carbonero, que estuvo en carpeta de River. A su vez, el Lobo logró retener a los tres referentes que eran prioridad para Maradona: los defensores Lucas Licht y Paolo Goltz, y el arquero Jorge Broun.

El Tripero viene probándose en amistosos en las últimas semanas. Maradona estuvo presente en el empate ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro. Luego, se midió frente a Independiente (ganó un ensayo cada uno) y los titulares tropezaron este sábado frente a Defensa y Justicia.