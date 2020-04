El gobernador de La Rioja culpó a los médicos por contagiarse con coronavirus: “Es el colmo que se enfermen por compartir el mate”

Compartir

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se vio envuelto nuevamente en una polémica al plantear en una conferencia de prensa una insólita crítica contra los médicos de su provincia: los culpó por contagiarse de coronavirus e incluso los trató de «irresponsables” por no tomar medidas preventivas. Luego del revuelo y la respuesta del sector, tuvo que salir a pedir disculpas.

“Como gremio es importante que lo puedan reconocer con toda la firmeza que el caso así lo requiera, (los profesionales de la salud) son los principales que tienen que tomar las medidas de seguridad. No podemos permitir tamaña irresponsabilidad. No lo podemos permitir tampoco porque que el resto no tenga medidas de seguridad se puede comprender porque no somos expertos en la materia pero aquellos que estén justamente en el servicio de salud se me enfermen, se nos contagien, es el colmo por no tomar las medidas precautorias, o por compartir una mesa o por compartir mate, cuando saben que este tipo de cosas son las primeras que tenemos que sacrificar, como el abrazo, el beso o el apretón de manos”, dijo el mandatario.

En ese sentido, admitió que es difícil seguir con ciertas medidas que impone el virus pero instó al personal médico a ser más cuidadoso que el resto de la población porque considera que son los que tienen que estar el frente de la lucha contra el COVID-19. “A todos nos cuesta, pero los que tienen que tener más presente esto son los efectores de la salud. Les pido a todos ellos que tomen conciencia del rol que juegan en la sociedad. Hoy por hoy son los que tiene que estar al frente de esta batalla. Cuando tuvimos la Guerra de Malvinas eran los soldados. Hoy los soldados son ellos y tienen que estar en las mejores condiciones posibles y no nos podemos permitir tener bajas”, agregó.

Las reacciones no se hicieron esperar. Tanto fue así, que la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FEPROSA) emitió un duro comunicado en el que expresó su rechazo por las declaraciones del gobernador riojano. “En nombre y representación de más de 30.000 profesionales de la salud de Argentina, nos dirigimos a Usted para expresar nuestra alarma y preocupación por sus declaraciones. Usted ha responsabilizado públicamente a los trabajadores de la salud por los contagios de COVID19, mostrando no sólo desconocimiento sino irresponsabilidad frente a la pandemia que nos atraviesa como colectivo de salud y como sociedad”, dice parte del mensaje.

“Es deber del gobierno garantizar que no falten equipos de protección personal de calidad adecuada para todos los trabajadores de salud, según las normativas OMS y del Ministerio de Salud de Nación. Esto no se está garantizando en la provincia que Ud. gobierna. Tampoco el control sobre el cumplimiento de los protocolos al interior de las instituciones, incluidas las licencias preventivas”, agregó el gremio. “Esperamos que su gobierno esté a la altura que amerita esta emergencia y garantice protección a sus trabajadores y acceso a la salud a los riojanos», concluyeron.

En diálogo con el canal TN, el mandatario se vio obligado a aclarar sus dichos y pedir disculpas. “No fue un tema para imputarles algo, fue un pedido. Son los que más saben, los que más preparados están”, explicó Quintela.

“¿Un gobernador no le puede pedir a un empleado determinadas cosas? Hemos hecho la mayor inversión que se ha hecho en años a la salud y es uno de los sectores a los que estamos reivindicando no solamente desde lo económico sino desde la actitud”, se defendió el gobernador luego de las preguntas que le hicieron los periodistas desde el piso.

Finalmente aseguró que a los médicos “toda la sociedad tenemos que acompañarlos y apuntalarlos”. “Di permanentemente ese mensaje. Hoy estuve hablando con la gente que trabaja en la clínica donde surgieron los primeros casos. Si ofendí a alguien les pido disculpas, no se me cae nada por pedir disculpas”, concluyó.