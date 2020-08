El Gobernador Uñac juzgó “necesaria” la reforma judicial

Compartir

Linkedin Print

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, juzgó “necesaria” la refroma judicial, impulsada por el Ejecutivo, y valoró que la iniciativa contemple la creación de 94 juzgados federales penales en las provincias, lo que implica la duplicación de los tribunales federales en el interior del país.

“Una reforma (del sistema judicial) siempre es necesaria”, sostuvo el Gobernador, quien alertó sobre la “poca cantidad” de juzgados federales, en San Juan y en resto de las provincias.

En ese sentido, ejemplificó con el hecho de que “los abogados de la provincia que litigan en el fuero federal, tienen que presentar una apelación a Mendoza, porque aquí no tenemos un tribunal de alzada, debido a que es poca la cantidad de juzgados”.

En declaraciones a la prensa en la Casa de Gobierno, Uñac agregó que “desde San Juan hemos presentado una propuesta y estamos abiertos al diálogo y las opiniones” y que “mientras haya un sanjuanino con ganas de aportar, estoy dispuesto a escucharlo”.

Al ser consultado sobre la marcha opositora del 17A, realizada ayer en la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos del país, el mandatario aseguró “no” haber escuchado “bien las consignas” de la protesta, pero agregó que “si sirve para construir un país mejor, bienvenido sea”.

“Tienen derecho a expresarse. No es necesario que todos pensemos de la misma manera. Se puede coincidir o no con la metodología”, consideró.