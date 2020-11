El Gobierno autorizó pago de compensaciones a pequeños y medianos productores de soja

Compartir

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca autorizó el listado y el pago de compensaciones a pequeños y medianos productores de soja que vendieron su producción hasta el 30 de septiembre y que no hayan declarado una facturación mayor a $ 20 millones en 2019 o hayan dedicado al cultivo no más de 400 hectáreas.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 237/2020, publicada hoy en el Boletín Oficial, y beneficiaría a alrededor de 38.000 productores. La resolución convalidó la nómina y autorizó el pago a las y los productores beneficiarios de acuerdo con la información proporcionada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), relacionada con las ventas de granos de soja realizadas en el período que va desde el 1 de febrero hasta el 30 de septiembre de este año.

De esta manera, y según la resolución publicada por la cartera agropecuaria a principios de mes, cuando se puso en marcha el Programa de Compensación y Estímulo para pequeños y medianos productores de soja, el monto a pagarle a los productores será depositado en dos cuotas iguales, la primera antes de que finalice noviembre y la parte restante en diciembre.

Quedan pendientes los beneficiarios que vendieron su mercadería entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de este año, a los cuales le será depositada su compensación en tres cuotas durante enero (40%); febrero (40%); y marzo de 2021 (20%).

Las compensaciones serán depositadas en la Clave Bancaria Uniforme (CBU) que hayan declarado los pequeños y medianos productores ante la AFIP, con dos cronogramas diferentes de pagos, dependiendo de cuándo se hayan hecho las ventas de su producción.

Así, la cartera agropecuaria concretará finalmente el pago de compensaciones por hasta $ 11.550 millones.

En un reportaje concedido a Télam a principios de mes, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, dijo que la medida apunta “a darle competitividad a los sistemas de commodities que no tienen las escalas que tienen las grandes empresas” . La medida comprende a productores sojeros que no hayan facturado más de $ 20 millones en 2019, y que al 31 de julio pasado hayan declarado poseer hasta 400 hectáreas destinadas para el cultivo de la oleaginosa.

Para calcular la compensación correspondiente para cada productor beneficiario, se determinaron dos regiones con cuatro estratos de escala productiva, que comprenderán por un lado a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba; y, por el otro, al resto de los distritos.

A partir de esto, cada beneficiario será compensado por las ventas de granos de soja realizados en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020.

En el caso de las provincias del primer grupo, el tope será de hasta 2,9 toneladas de soja por hectárea declarada; y de hasta 2,5 toneladas en las demás provincias del país.

El monto en pesos a percibir por cada beneficiario del Programa será determinado multiplicando las toneladas de granos de soja vendidas en cada Liquidación Primaria de Granos, en la que figure como vendedor, por los siguientes montos de acuerdo con la cantidad de hectáreas y su zona de producción.

Por ejemplo, para un productor de hasta 100 hectáreas de la provincia de Buenos Aires representará un monto de $1.543 por tonelada, mientras que para un productor extrapampeano la cifra ascenderá a $2.205, de manera de compensar diferencias por costos logísticos

