El Gobierno elimina el programa Potenciar Trabajo y les quita poder a las organizaciones sociales

El Ministerio de Capital Humano decidió que los actuales beneficiarios pasen a dos nuevas iniciativas: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. El plan será compatible con un empleo formal de hasta $540.000. La estrategia para “borrar” a las unidades de gestión.El Gobierno de Javier Milei le puso fin al programa Potenciar Trabajo a través del que una persona percibía la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias o la terminalidad educativa.A través del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, el Gobierno disolvió el Potenciar Trabajo para abrir camino a dos nuevos programas: “Volver al Trabajo” y el “Acompañamiento Social”. Se trata de una nueva etapa en la que -según dicen en el Gobierno- se intentará reducir el poder de injerencia de las unidades de gestión que en muchos casos son manejadas por las organizaciones sociales y evitar la intermediación entre los beneficiarios y los punteros.Hasta ahora, las Unidades de Gestión eran las responsables de certificar la participación de los beneficiarios en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestración obligatoria. Además, recibían financiamiento para realizar cursos o actividades socio comunitarias y laborales. Según la gestión de Milei, solo en 2023 recibieron unos 34 millones de dólares.El Ministerio de Capital Humano decidió que los actuales beneficiarios pasen a dos nuevas iniciativas: “Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”. El plan será compatible con un empleo formal de hasta $540.000. La estrategia para “borrar” a las unidades de gestión.La nueva etapa de programas sociales que plantea Capital Humano intentará reforzar la capacitación de los beneficiarios. Si bien se sostendrá la oferta de trabajo de actividades de la economía social y popular, se buscará que los beneficiarios giren hacia la capacitación para intentar ingresar en el mercado formal de trabajo, lo que, dicen, no ocurrió durante el Gobierno de Alberto Fernández: de un total de 1,4 millones de participantes, apenas el 1,3% consiguió “transitar hacia un empleo formal”, señala la documentación a la que accedió TN.“Volver al Trabajo” y “Acompañamiento Social”, los dos nuevos programas que reemplazan al “Potenciar Trabajo”Los casi 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo serán derivados a los dos grandes programas. En este sentido, se espera que unas 975.000 personas pasen a estar bajo la órbita del programa denominado “Volver al Trabajo”, que se centrará en aquellos beneficiarios que tengan entre 18 y 49 años.Este programa buscará que los beneficiarios incrementen su capacitación laboral para intentar obtener herramientas que le permitan pasar al empleo formal y dependerá de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.El programa “Volver al trabajo” otorgará las siguientes herramientas para sus beneficiarios:• Orientación y Asistencia en la Búsqueda de Empleo: provisión de servicios para guiar a los beneficiarios en el proceso de búsqueda de empleo.• Intermediación laboral: conexión entre los participantes y potenciales empleadores para facilitar el acceso a oportunidades laborales.• Capacitación laboral: cursos y formación profesional orientados a mejorar las habilidades y competencias laborales de los participantes• Certificación de Competencias Laborales: evaluación y certificación oficial de las habilidades laborales basadas en la experiencia previa.• Prácticas Formativas en Ambientes de Trabajo: experiencia práctica en ambientes laborales reales para aplicar y perfeccionar habilidades profesionales.• Promoción de la Inserción Laboral: acciones enfocadas en facilitar la entrada al trabajo asalariado registrado y al trabajo independiente y autogestionado.• Fortalecimiento de Unidades Productivas: apoyo a iniciativas productivas individuales, asociativas o familiares para su desarrollo y sostenibilidad.• Terminalidad Educativa: programas destinados a completar la educación formal y desarrollar competencias básicas esenciales para el mercado laboral.El “Volver al Trabajo” permitirá tener un trabajo formal en paralelo de hasta $540 milUna de las características centrales de esta nueva etapa es que el programa “Volver al Trabajo” permitirá a los beneficiarios compatibilizar la asistencia recibida con ingresos de hasta tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles, es decir, que si una persona beneficiaria del “Volver al Trabajo” obtiene un trabajo formal con un sueldo de hasta $540.000 mantendrá por dos años la prestación del Estado. Actualmente, el Potenciar Trabajo limitaba esa compatibilidad a un solo Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que en el Gobierno entienden desincentivaba la búsqueda de trabajo formal.El otro gran programa: “Acompañamiento Social”Aquellos beneficiarios del Potenciar Trabajo que hasta hoy presentaban una situación de extrema vulnerabilidad social pasarán a formar parte del programa “Acompañamiento Social”, que estará dirigido a los mayores de 50 años; las madres de más de cuatro hijos y los adultos mayores que enfrentan desafíos relacionados con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Estará bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano.Las acciones que contemplará este programa son las siguientes:Fortalecimiento Familiar• Organización de talleres y diálogos sobre educación, salud, nutrición, y derechos humanos que fortalezcan el tejido social y comunitario.• Identificación y aprovechamiento de oportunidades económicas para incrementar los ingresos del hogar.• Facilitación de acceso a recursos disponibles a nivel local y nacional.Mejora de la Unidad Productiva Familiar• Asistencia técnica y capacitaciones para impulsar emprendimientos socio-productivos.• Apoyo financiero y técnico para proyectos que fomenten la economía solidaria.Preparación para el Retiro• Asesoramiento para el proceso jubilatorio.• Ofrecimiento de herramientas e información para facilitar la transición al retiro.Seguridad Alimentaria• Implementación de prestaciones económicas o materiales para asegurar una nutrición adecuada.• Establecimiento de sistemas de transferencia de recursos transparentes y objetivos para mejorar la alimentación.El programa de “Acompañamiento Social” tendrá una duración de dos años, pero podrá ser prorrogado en función de su éxito y eficacia. Las familias que formen parte de esta iniciativa se deben comprometer a realizar los controles de salud y educación.Quienes actualmente estén en el programa Potenciar Trabajo no tendrán que reempadronarse, ya que el propio sistema los derivará a “Volver al Trabajo” o “Acompañamiento Social”.El Gobierno buscará sacarle poder a las “Unidades de Gestión” para debilitar a las organizaciones socialesLas Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de certificar tu participación en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria. Estas pueden ser gubernamentales, es decir, municipios y provincias o no gubernamentales, ya sea organizaciones sociales, Asociaciones Civiles, Federaciones, Cooperativas, etc, entre otros.conformadas por integrantes de organizaciones sociales solo servían para tener un mayor control sobre los beneficiarios, ejercer presión para que vayan a las marchas o para que, incluso, punteros políticos obliguen a beneficiarios a entregarle un parte de lo que perciben del Potenciar Trabajo.Ante este cuadro de situación, los nuevos programas implementarán mecanismos que reduzcan la posibilidad de control y manejo discrecional de los recursos por parte de estas unidades. Según estimaciones del Gobierno, solo en 2023 estas unidades de gestión recibieron 34 millones de dólares para la realización de cursos y otras actividades que en Capital Humano sostienen que no resultaron efectivos para la generación de empleo.El sistema de planillas de asistencia permitía a estas unidades ejercer un control sobre quién recibía los pagos y los que no, lo que para las actuales autoridades facilitaba la intermediación.Por eso, en los dos nuevos programas se estableció que se eliminarán las planillas de asistencia para evitar la obligatoriedad de la presencialidad para las nuevas Unidades de Gestión. Esto intentará que reduzcan su influencia y control los titulares de los planes.Las fuentes consultadas aclararon que si un beneficiario que está en el programa de acompañamiento social quiere pasar a Volver al Trabajo puede hacerlo.