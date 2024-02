Aseguran que la situación del sector gastronómico y hotelero está muy complicada

El secretario adjunto de la asociación de empresarios gastronómicos y hoteleros de Formosa, José Rojas en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de cómo se encuentra el sector, aseguró que “la situación está cada vez más complicada en ambos rubros y piden que el Presidente de la Nación suelte un poco la soga del cuello de los trabajadores que son los más afectados”.

Rojas comenzó diciendo: “debemos decir que la actividad gastronómica y hotelera va en picada porque la gente cuando comienza a faltarle dinero, lo primero que hace es dejar de salir o viajar. Empiezan a elaborar sus propios alimentos, esto repercute en las ventas, en los empleados, todo va de la mano”.

Consultado acerca de cuándo fue que se notó esta situación, acotó que en los meses de enero se hizo más pronunciada la caída que “veíamos desde el año pasado. Los establecimientos gastronómicos están trabajando al límite, algunos resuelven mantener la fuente laboral, situación que no sabemos hasta cuando se aguanta porque la gente no se acerca a los restaurantes”.

Indicó además que no se han registrado despidos de empleados de manera masiva, pero que a uno u otro se le ha tenido que despedir porque la “situación es muy complicada”.

Asimismo, dijo “hay que decir que muy poca viene a visitar Formosa, no les conviene al viajante acercarse a Argentina por los precios tan altos costos en todo”.

Explicó que “la capacidad hotelera en Formosa tampoco llega a trabajar en su porcentaje total por los mismos factores económicos, antes veíamos a muchos viajantes del vecino país en hoteles, restaurantes o bien en los supermercados y ahora no se ven tantos, pero todo es por lo mismo”.

“Hay muchos restaurantes que dejaron de trabajar a la noche y abren al mediodía, ahí sí trabajan al 100 por ciento y a la noche solo hay dos mesas”, cerró.