El Gobierno postergó la reunión con gobernadores

Se trataba de un nuevo capítulo en la serie de reuniones que se vienen coordinando desde el Ministerio de Interior, a cargo de Guillermo Francos, con mandatarios provinciales y legisladores de varios tintes políticos.

Si bien hasta la tarde del domingo se sabía que el encuentro tendría lugar este lunes en Casa Rosada, a las 15.30, el mismo fue postergado para después de Semana Santa por «cuestiones de agenda», precisó el vocero Manuel Adorni.

La idea era que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, la presidiera y que participaran el ministro del Interior, Guillermo Francos, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el secretario de Interior, Lisandro Catalán, respectivamente.

Además, no se descartaba la participación del asesor presidencial Santiago Caputo, quien suele dar el presente en estos debates.Entre las opciones, se barajaba la posibilidad de llevar adelante un encuentro mixto, en el que algunos gobernadores se conectaran de manera virtual y otros asistieran a las oficinas del ministro.

Es un cónclave central para la administración libertaria que trabaja en recuperar los canales de diálogo con los actores políticos en vísperas de aprobar la nueva versión de la Ley Ómnibus tras las fuertes críticas de Milei a los gobernadores.

Hasta este domngo habían sido convocados los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos); Marcelo Orrego (San Juan); Claudio Poggi (San Luis); Claudio Vidal (Santa Cruz); Ignacio Torres (Chubut), y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, viajará este martes a la provincia de Salta para reunirse con gobernadores del NOA y el NEA «para avanzar y entender su visión sobre la Ley Bases y las reformas fiscales», informó esa cartera.

«Las medidas (de la gestión Milei) están dando resultado en la macroeconomía, y eso se verá en el bolsillo en los meses siguientes. Medidas como la Ley Bases generarán inversiones. Hay un conjunto de medidas que harán que la economía crezca. Cada mes que pase, veremos una mejora en los indicadores económicos», sostuvo el funcionario.

Y agregó: «Estamos trabajando para consensuar con cada uno de los sectores para que no se trabe. Me gustaría ver a todos los gobernadores, a los presidentes de bloques, empresarios, gremios, a todos sustentando esto que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina».

«Pretendemos generar un enorme consenso en respetar los valores que dice la Constitución Nacional. Si todos cumplimos con los mandatos históricos, tal vez podremos salir adelante», finalizó Francos.