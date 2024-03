Venta de autos con financiación cayó 29,4% en primeros dos meses del año

La industria automotriz argentina está en condiciones de fabricar un millón de autos por año. Sin embargo, superar las 600.000 unidades sólo es posible contemplando las exportaciones de la mitad de las plantas argentinas. En 2023, el consumo interno de autos pisó las 450.000 unidades, lo que significó una mejora respecto a 2022, cuando habían sido 407.000.

Sin embargo, la crisis económica agravada por la devaluación del peso que se produjo a pocos días de la asunción del gobierno de La Libertad Avanza, hizo que las previsiones más optimistas de los distintos actores de la industria estimen un techo de 380.000 autos y un piso que podría bajar de los 320.000. Todo depende de la cosecha, la inflación y la recuperación del poder adquisitivo de los argentinos en los próximos meses.

Entre 2017 y 2020, el mercado cayó de algo más de 900.000 unidades anuales a 342.000 en el año de la pandemia. Sin embargo, esa caída no había sido abrupta sino gradual, porque en 2018 fueron 800.000 y en 2019 casi la mitad, 460.000 autos nuevos.

“Definitivamente somos una industria que está preparada para tener un perfil exportador, sino no tiene sentido tener 9 fábricas de autos en el país con un mercado que compra un promedio de 500.000 unidades anuales”, dijo Martín Galdeano, Presidente de Ford Argentina y Ford Sudamérica.

El otro CEO de mayor peso en la industria de la región es Gustavo Salinas, máximo referente de Toyota Argentina, la marca que más autos vende en Argentina, quién hace algunas semanas también coincidió con esa visión al decir que “lo que no haya que perder es la perspectiva de saber que tenemos una industria constructiva que genera valor al país, esto es que genera producción y empleo y que debe ser abierta al mundo para poder exportar nuestros productos a otros países. Ninguna industria automotriz puede vivir solamente del mercado doméstico”.

Sin embargo, no son sólo la crisis económica y la matriz impositiva que tienen los autos hoy en Argentina los condicionantes de un mayor movimiento de compra. La financiación es el otro gran problema que tanto fabricantes como vendedores tienen como limitantes.