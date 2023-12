El Gobierno solicitó al Senado el retiro de pliegos de jueces, fiscales y defensores

“Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su Jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”, informó Cúneo Libarona en un comunicado de prensa.

El Gobierno nacional solicitó al Senado el retiro de los mensajes que solicitaban el acuerdo para la designación de 62 funcionarias y funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal (MPF) y del Ministerio Público de la Defensa (MPD).

Según informaron fuentes oficiales, el retiro de los pliegos fue coordinado entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

“Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Javier Milei, su Jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”, expresó el ministro de Justicia en un comunicado de prensa.

Según se precisó se trata de 29 pliegos de jueces, 9 vocales de Cámara, 10 fiscales del MPF y 14 defensores del MPD de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, Buenos Aires y de la Defensoría General de la Nación.

La Cámara Federal de Casación Penal decidió por mayoría mantener al juez Mariano Borinsky como su presidente para el período 2024, informaron fuentes que participaron de la reunión de Acuerdo General de ese cuerpo.

Borinsky, que este año quedó a cargo de la presidencia de Casación luego de que Ana María Figueroa cumplió los 75 años, seguirá ocupando ese lugar hasta el 31 de diciembre de 2024 y tendrá como vicepresidente primero a Daniel Petrone y segundo a Diego Barroetaveña.

La decisión fue alcanzada por mayoría, y no por unanimidad, porque los magistrados Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar expresaron su oposición a través de sus abstenciones, informaron a Télam fuentes del máximo tribunal penal.

De la reunión de Acuerdo General participaron Borinsky, Petrone, Barroetaveña, Yacobucci, Ledesma, Slokar, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, según quedó plasmado en el acta.

La Cámara de Casación tiene trece sillas: nueve están ocupadas por los jueces que asistieron al Acuerdo General, una por el juez Juan Carlos Gemingani (de licencia hasta julio próximo) y tres vacantes.

Durante el Acuerdo se puso sobre la mesa la propuesta de discutir también como se distribuirán las subrogancias para ocupar las vacantes durante 2024, pero no fue sostenido por la mayoría que decidió que cuando venzan las subrogancias actuales se sometan al sorteo de rigor.

De este modo, la Sala I quedó integrada por los jueces Petrone (Presidente), Barroetaveña (Vicepresidente) y Slokar (Vocal); la Sala II por Ledesma (Presidenta), Yacobucci (Vicepresidente) y Slokar (Vocal); la Sala III por Mahiques (Presidente), Carbajo (Vicepresidente) y Hornos (Vocal), y la Sala IV por Hornos (Presidente), Carbajo (Vicepresidente) y Borinsky (Vocal).