Los precios de la hacienda en pie subieron con fuerza durante última semana

Los precios de la hacienda en pie subieron en la última semana entre un 34,5% y 39,4% en promedio en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), incremento que podría trasladarse a los mostradores en los próximos días, indicaron fuentes del sector.

Así, desde el miércoles de la semana pasada el precio promedio del novillo pasó de $1.148 por kilo vivo a $1.544 en el último remate de hoy en la plaza ganadera, lo que significó un aumento del 34,49%.

Por su parte, el novillito subió de $1.160 a $1.617 por kilo, equivalente a un alza del 39,4%.

El precio que publica el MAG corresponde a un promedio entre las diferentes puntas de valores que se negocian durante la jornada, por lo que varias operaciones se dieron muy por encima de esta referencia.

En diálogo con Télam, el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, dijo que «desde el pasado miércoles a este lunes, donde hubo un remate especial en el mercado hubo un aumento del 30% y entre ayer y hoy el incremento fue de casi un 15% más, por lo que en una semana los precios subieron un 45%».

«A qué se debe esto, realmente no se sabe. Las ventas fueron buenas, la gente está consumiendo porque lo poco que tiene la gente lo destina a alimentos para quedarse resguardado por la devaluación, pero también hay algo de especulación. Sin embargo, no entiendo el por qué de este salto, porque es un producto que no acompaña la inflación mes a mes», señaló Rafael.

El presidente de Camya, entidad que concentra a empresas que se dedican a abastecer el mercado interno, se mostró «sorprendido» por la fuerte suba y dijo que en el sector «se está viviendo el día a día, porque no sabemos si va a seguir aumentando o se va a mantener en los mismos valores. Hay que ver si ya encontró un techo».

A renglón seguido, Rafael reconoció que la suba en el precio de los animales en pie tendrán su impacto en las góndolas, con incrementos sustanciales para el consumidor.

«El aumento en mostrador van a ir más o menos en la misma proporción. Los cortes van a quedar entre $6.000 y $9.000 el kilo de carne, siempre teniendo en cuenta la zona de venta y el tipo de corte», dijo Rafael.

Por su parte, el director de la consultora Conocimiento Ganadero, Fernando Canosa, explicó que «se está en una situación complicada, porque la oferta bajó sustancialmente, no porque no haya, sino porque los productores están a la expectativa de lo que ocurra esta tarde con los anuncios que realizará el ministro de Economía, Luis Caputo».

Para Canosa, esta suba responde a una «etapa de turbulencia en los precios» y «a una cuestión coyuntural por la incertidumbre que hay. Seguramente en los próximos días se produzca una baja por el aumento de la oferta».

El consultor dijo que avizora un contexto «favorable» para el negocio ganadero, «con una oferta que va a ser baja todo el 2024 y que se se va a empezar a notar en marzo o abril. Esta todo dado por el aumento de oferta y la liquidación que hubo este año, los bajos resultados de preñez que deriva en una menor oferta de terneros».