El HCD aprobó la extensión hasta el 2025 de la renovación de remises con 13 años de antigüedad

Durante la sesión del último miércoles, el Concejo Deliberante aprobó la extensión hasta el año 2025 de los vehículos destinados a servicio de remises con una antigüedad de 13 años, a la vez que se modificaron los plazos de Revisión Técnica Obligatoria.

La aprobación de este beneficio, se materializó mediante una modificación excepcional de la Ordenanza Nº 7246, que es la que regula la antigüedad de los vehículos utilizados para el transporte de personas por medio de remises como así también, los plazos para la realización del RTO.

Para tal fin, se llevaron adelante una serie de reuniones con representantes tanto de agencias de remises y propietarios de vehículos, oportunidad en que manifestaron su preocupación por la situación compleja que atraviesa el sector, lo que motivó que desde la Comisión de Transporte que preside el edil, José Delguy se empiece a trabajar con el objetivo de dar una respuesta concreta a esta situación coyuntural.

Sobre el particular, el concejal Deluy comentó que desde hace un tiempo “venimos manteniendo reuniones y encuentros de trabajo con representantes del sector, con concejales que conforman la comisión y, en ese contexto, hemos analizado la situación crítica, tanto financiera como inflacionaria que los afecta, considerando por ello trabajos de manera consensuada, clara y trasparente para poder responder de la mejor forma”. Alcanzando así un consenso entre el Bloque justicialista y la misma oposición, poniendo por delante el interés colectivo de todo el sector.

Sostuvo además el edil que en base a las solicitudes realizadas por representes del sector “surge esta posibilidad de extender la antigüedad de los vehículos como así también la frecuencia de la verificación de la Revisión Técnica Vehicular de tal manera de ayudar económicamente a los propietarios de remises y de esa manera también ampliar la cantidad de vehículos que puedan tener trabajando las agencias para mejorar su situación”.

Es importante destacar, que del trabajo integral que se viene realizando con este sector, también tomo parte el subsecretario de Transporte y Emergencias, Dr. José Olmedo a fin de realizar los comentarios correspondientes y considerado la necesidad de que, al mismo modo, las agencias tomen el compromiso de regularizar la situación, especialmente en lo que hace a la adecuada habilitación de los móviles.

Asimismo en la sesion se estableició que por emergencia económica se modificó la ordenanza referido al servicio público de remises e la que se estableció que los vehículos no podrán tener una antigüedad superior a los 13 años desde la fecha de su fabricación rigiendo esta excepción solo hasta el 1 de septiembre del año 2025. Luego de esta fecha no se podrá habilitar ningún vehículo que supere los 10 años de antigüedad.

Al respecto de los plazos de la Revisión Técnica Obligatoria, los vehículos con antigüedad de hasta 8 años una vez por año y los de 8 a 13 años de antigüedad cada 6 meses.

