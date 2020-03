El HCD sesionará a puertas cerradas, sin la asistencia de la prensa ni vecinos

Compartir

El Presidente del Honorable Concejo Deliberante Capitalino, Darío Di Martino, informó que debido a las medidas de prevención adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, la sesión de hoy se hará mediante una transmisión en vivo y se enviará el material fotográfico que se requiera.

Aseguraron que el objetivo de la medida es evitar el aglomeramiento de personas en el seno del Concejo Deliberante, restringiendo el acceso a la sesión y de esta manera cuidar la salud de los concejales, secretarios, allegados, etc.

«Como medida de prevención para evitar la propagación de casos de coronavirus, el Concejo Deliberante sesionará a puertas cerradas, en el acompañamiento de las medidas por la alerta máxima dictada por el Gobierno Provincial y Nacional», expresó Di Martino.

No obstante, comentó que se prevé transmitir en vivo la sesión y se enviará material fotográfico de todo lo que acontezca, tanto a la prensa, como a aquellas personas interesadas en un determinado proyecto de ordenanza.

Concejal Ruíz Díaz

De la misma forma la concejal Celeste Ruiz Díaz, en diálogo con el Grupo de Medios TVO dijo que continúan trabajando en el seno del HCD, siguiendo todas las recomendaciones necesarias.

«Por el momento no se van a suspender las sesiones, el miércoles tenemos sesión pero sí se van a tomar algunas medidas que tienen que ver con las recomendaciones ante la situación por la que estamos atravesando, se va a sesionar a puertas cerradas y esto tiene que ver con que por ahí van vecinos a presenciar la sesión, se les va a pedir que no asistan por una cuestión de salud, lo mismo con la prensa, detrás del salón donde sesionamos está lo que se conoce como pecera que es un lugar para los medios donde pueden estar filmando, sacando fotos, es un espacio muy chiquito donde no se puede garantizar la distancia de acuerdo a lo que está hoy reglamentado con lo cual también se le va a pedir que no asistan para no ponerse en riesgo, se van a encontrar mecanismos alternativos para poder transmitir la sesión en vivo para que se siga garantizando que sean públicas que es como corresponde», dijo.

Asimismo recordó que «hay una filmación de las sesiones, uno puede solicitar la copia de ese video pero también a nosotros nos ha pasado muchas veces y me acuerdo que una vez para hacerme un meme a mí el oficialismo tuvo el video a eso de las 21 horas, es decir una hora después de finalizada la sesión, cuando pedimos la copia para dar constancia de una votación tardaron aproximadamente 10 días con lo cual estaría bueno que se puedan ver, que sean públicas y todos los vecinos tengan acceso, yo por ejemplo siempre trato de subir mis intervenciones, también porque tenemos la obligación de rendirle cuentas a los vecinos de lo que decimos, de qué defendemos, de qué proyectos presentamos pero lo cierto es que no tener la tecnología que corresponde, no siempre se escucha bien, no siempre son materiales de calidad, a veces la imagen sale medio mal con lo cual se debería garantizar desde el Concejo que es lo que corresponde de manera institucional para que cualquier vecino tenga acceso a las sesiones en el momento en que se están realizando».

«Lo más importante que se va a tratar es la adhesión de la Ley Micaela que ya pasó por la provincia así que nos corresponde tratarla en el Concejo Deliberante, ese va a ser uno de los temas, después también algunos expedientes que fuimos trabajando en comisiones porque esta semana durante la mañana seguimos teniendo trabajo en comisiones, respetando las medidas recomendadas por el gobierno, nuestras bancas tienen la separación recomendada que es de más de un metro hasta que se dispongan otras medidas por parte del Ministerio de Salud de la Nación tomando las medidas de precaución que hoy por hoy están dadas las condiciones para que sigamos sesionando normalmente», explicó.

Manifestó además la importancia de la adhesión a esta ley «es un proyecto mío que presenté previo para garantizar la capacitación de los agentes del Concejo, lo hice ni bien arrancó el año parlamentario. Esto tiene que ver con uno de los temas que hoy está en la agenda pública y me parece que todo lo que podamos garantizar desde el Concejo Deliberante al respecto de esto hay que garantizarlo, cuando uno habla del HCD por ahí uno se imagina nada más que los 12 concejales pero es mucho más grande que esto, dentro del edificio donde nos encontramos hay varias oficinas también muchas de las cuales tienen contacto directo con el público entonces es importante capacitar a todos los agentes, aparte es de carácter obligatorio así como la ley nacional en su momento, así se adhirió la provincia y entiendo también que este miércoles debería salir en nuestro marco en el Concejo».