El hockey debate: La idea de cambiar el córner corto y la opinión de los arrastradores argentinos

Primero la Federación Internacional de Hockey publicó en sus redes sociales una serie de posibles cambios en el córner corto en los que, entre otras cosas, eliminarían el tiro directo al arco ya que en vez de tener que frenar la bocha fuera del área, iban a tener que hacerlo fuera de la punteada, por lo que sí o sí el equipo atacante tenía la obligación de recorrer cinco metros más hasta ingresar al semicírculo nuevamente y poder intentar el gol. La razón que motivó la revisión de las reglas fue el peligro que sostenían que generaba esta jugada. Unos días después, otra vez a través de sus cuentas oficiales, la FIH aseguró que seguirán evaluando qué y cómo hacerlo más seguro, pero no habrá modificaciones. ¿Qué dicen los arrastradores?

ESPN.COM habló con dos de los tiradores de las selecciones argentinas para conocer qué opinan sobre la posibilidad de cambiar estas condiciones. Agustina Gorzelany, que fue la goleadora del último Mundial 2022 y de la Pro League 2021/2022, dijo: “Creo que hoy no es peligroso el córner corto, lo que es peligroso es el deporte en general. En mi vida presencié prácticamente muchas más situaciones riesgosas en el curso del juego que directamente en el córner corto en sí. La realidad es que las jugadoras que defienden están con todas protecciones que reducen el riesgo de tener algún tipo de accidente al estar frente a la pelota”.

Nicolás Della Torre, jugador surgido en el club Ciudad y que también es especialista en la arrastrada, estuvo de acuerdo con lo que dijo la defensora argentina y cree que con los elementos de protección la jugada no es más riesgosa que otras. Y agregó: “Me parece que el córner es algo especial en este deporte y estas modificaciones le sacarían una parte atractiva”.

Al ser consultada sobre qué le parece que pasaría con la dinámica de juego si en algún momento hicieran efectivos estos cambios, la defensora de San Martín dijo: “Generaría que haya más infracciones de manera intencional dentro del área ya que las posibilidades de que el equipo atacante meta un gol en el ‘córner corto’ serian mucho menores. La esencia del juego y de poder encontrar un córner para tener un tiro directo se perdería totalmente”, explicó.

Además, se lamentó porque entiende que esta situación podría quitarle algo valioso al hockey: “Se perdería el arrastre, un gesto que tanto se entrena y que tantos años se utilizó. Se perdería la posibilidad de que algunos jugadores que no llegan al área pudieran tener ese tiro franco al arco. En fin, el córner corto dejaría de ser lo que es, un tiro directo, para convertirse en una jugada más dentro del juego».

