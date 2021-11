El hombre que expuso un paso clandestino en la ciudad de Clorinda denunció represalia

Compartir

Alejandro Conde, el comerciante de la ciudad de Clorinda, quien dio a conocer a través de un video en la redes sociales sobre la construcción de un paso clandestino en la zona conocido como «Paso Samaniego», en comunicación con el Grupo de Medios TVO, contó que luego de las imágenes publicadas le destruyeron el vehículo que estaba estacionado fuera de su casa.

«El día jueves por la tarde, unas personas me informaron que habían visto vehículos municipales en la ciudad de Clorinda metiéndose en la zona clandestina, donde suele ocurrir el contrabando, con materiales que eran necesarios para armar puentes clandestinos», dijo.

«El viernes por la mañana vuelvo a recibir un llamado, para darme información de que se reiteraba la presencia de vehículos municipales y otros sin identificación, nuevamente acarreando maderas y tarimas introduciéndose de vuelta en una finca que está al borde del río con intención de hacer un trabajo de puente clandestino, esto me hizo suponer que la situación era fuera de lo normal, porque haciendo esto era con el fin de favorecer el ingreso de personas para que ingresen en el día de las elecciones», añadió.

«Por lo que decidí ir hasta el lugar para ver si era cierto lo que los vecinos estaban denunciado, y veo que estaban los vehículos dentro de la casa y ahí comencé a filmar hasta que se percataron de mi presencia y me expulsaron del lugar», detalló.

Seguidamente, señaló que tras la publicación que realizó del video través en el Facebook, contó que el sábado por la mañana al salir de su casa, «me encuentro con el auto destruido que estaba estacionado en la vereda durante la noche».

Asimismo sostuvo que realizó la denuncia de la construcción del paso clandestino y la destrucción de su auto. «Con lo que respecta al paso clandestino construido por la Municipalidad e Clorinda realicé la denuncia Federal en el Escuadrón 16 de Clorinda de Gendarmería Nacional y del ataque de mi vehículo en la Policía de la Provincia de Formosa, de la jurisdicción de mi barrio», indicó.

Conde, publico un segundo video en las redes donde denuncia el ataque a su automóvil: «Hoy recibí un ataque en mi domicilio, dañaron uno de los bienes que tengo bajó responsabilidad, el auto de mi hijastro que me presta para poder movilizarme que estaba estacionado en la vereda de mi casa. Esto seguro que fue por el video que publiqué, por lo que se agarrón con mis bienes y atacaron mi domicilio para dejarme una sensación de miedo, o un mensaje mafioso».

Ante esta situación, el ex juez Fernando Carbajal, presentó una denuncia ante la fiscalía federal por la denuncia de un hombre quien a través de un video mostraría «la construcción de puentes para paso clandestinos» en la ciudad de Clorinda, y acusó que fue «realizados con vehículos y recursos humanos del municipio».

«A través de videos, que tomaron estado público, mediante publicaciones en rede sociales y medios de comunicaciones locales; advertimos la existencia de maniobras ilegales, tendientes a vulnerar la transparencia del acto eleccionario».

«En la localidad de Clorinda, se observaron irregularidades tendientes a vulnerar la transparencia del acto eleccionario».

«En la zona conocida como «Paso Samaniego» de la localidad de Clorinda, se observa en un inmueble, tarimas y pallets suministrados por el mismo Municipio de esa localidad, siendo utilizados a los efectos de la fabricación de un puente improvisado», señaló ,Carbajal en la denuncia.

