El Indio Solari recibió su vacuna contra el coronavirus: “¡Llegó el día!”

“Llegó el día”, anunció Carlos Alberto Solari, conocido por todos como El Indio, en su cuenta de Twitter. ¿A qué se refería? A que, después de una larga espera, este sábado había recibido la primera dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El ex líder de los Redonditos de Ricota, de 72 años de edad, compartió el certificado que le entregaron las autoridades sanitarias de la Provincia de Buenos Aires en sus redes sociales.

En diciembre del año pasado, en diálogo con Marcelo Figueras para Plegarias atendidas, por Radio Provincia, el músico había hecho referencia a la pandemia del COVID-19 y el impacto que había tenido en su vida. “Un amigo me quería dar el puesto de Ministro de cuarentena”, había dicho entonces desde su aislamiento en su casa de Parque Leloir, de dónde sólo salía para dar “una vueltita por el barrio”.

En esa oportunidad y luego de bromear diciendo que la nota iba a servir como “prueba de vida”, se había mostrado preocupado por la situación global. “El mundo todo se está yendo al carajo y no era tan difícil de predecir”, dijo. Y señaló contundente: “Cuando el agua sea más importante que el petróleo vamos a ver el horror”. Sin embargo, en ese momento y cuando muchos dudaban de la eficacia de la vacuna que iba a llegar a nuestro país, aseguró: “Desconfiar de la ciencia rusa es realmente un atrevimiento. ¿Alguien preguntó alguna vez de dónde venían otras vacunas que nos pusimos?”

Cabe recordar que Solari, quien integra el grupo de riesgo frente al coronavirus por su edad, también padece una enfermedad neurodegenerativa que afecta el movimiento. “Esto que tengo yo es muy molesto, muy doloroso”, enfatizó el músico que en marzo de 2016 le contó a su público que el Parkinson le estaba “pisando los talones”. Y luego reflexionó: “El otro día pensaba lo que debe ser para el tipo que tiene lo mismo que yo, que no tiene guita para comprar los medicamentos. Que no tiene kinesiología. Debe querer tirarte a las vías del tren. Es insoportable. Te aparta de la vida”.

Finalmente, el músico explicó: “Yo tengo que hacer un esfuerzo de concentrarme, de abstraerme. Gracias a Dios, las cosas que hago tienen esa peculiaridad de utilizar el cerebro para imaginar cosas. Y ahí estoy, todo el tiempo abstraído en mis cosas. Pero me imagino esa gente que no ha tenido otras posibilidades que agarrar el cucharín o cartonear. Debe ser un infierno”.

Por esta enfermedad, el Indio puso en duda la posibilidad de volver a subirse a un escenario como lo hizo a lo largo de sus más de treinta y cinco años de carrera. Sin embargo, tranquilizó a sus fans al asegurar que podría llegar a hacer un show por streaming y que tiene pensado lanzar “el libro de historietas con letras ilustradas”. Y luego se refirió a la muerte diciendo: ”Es la gran aventura que uno tiene que correr. Yo la trato como en las canciones: familiarmente. Naciste y el otro gran paso es morirse. El resto pasa a ser secundario. El disco duro no da para todo y no está tan duro”.

El pasado 17 de enero, día de su cumpleaños, Solari recibió un especial saludo por parte de su mujer, Virginia, con quien está casado hace 32 años y con quien tuvo a su hijo Bruno. “¡Feliz cumpleaños, bombón!”, escribió Virulana, tal como la apodó el popular cantante. Y acompañó el posteo con una foto de su marido con sus clásicos anteojos de sol con marco redondo.

