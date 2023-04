El intendente Jofré dejó habilitado el Paseo del Río y la Bajada de lanchas de la ciudad

El intendente Jorge Jofré inauguró este sábado el Paseo del Río y la Bajada de lanchas de la ciudad, poniendo a disposición de los vecinos y vecinas un nuevo y amplio sector de esparcimiento, camping, juegos y mirador, sanitarios y veredas comunitarias, todo iluminado con un moderno sistema led.

Estuvieron presentes el vicegobernador, Eber Solís; el Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo, Antonio Ferreira; el ministro de Cultura y Educación, Luis Basterra; la ministra de Turismo, Silvia Segovia; la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Darío Di Martino; los concejales Hugo García, Elena García y José Delguy; la secretaria de Obras Públicas de la comuna, Malena Gamarra; la directora de Turismo, Cristina Salomón; funcionarios, integrantes de barras pesqueras, vecinos y vecinas.

Al hacer uso de la palabra, el jefe comunal, luego de recordar numerosas historias que involucran al sector en el que se ha construido el nuevo Paseo del Río, aseguró que “Formosa se ha convertido en una ciudad pujante, que ha crecido a lo largo y a lo ancho del territorio, a través del Modelo Formoseño que conduce el gobernador Insfrán”.

“Últimamente hemos recuperado nuestra identidad, nuestros hermosos paisajes, y tenemos que seguir por este camino, porque con infraestructura vamos a continuar posicionándonos como destino turístico”, expresó.

En esa misma línea, remarcó que “en el último festival por el aniversario de la ciudad se instalaron en el predio del Paseo Ferroviario más de 350 emprendedores, actuaron alrededor de 300 artistas, la utilización de los hoteles llegó al 98% y se movilizaron 48 millones de pesos que fueron a parar al bolsillo de las familias formoseñas ¿Cómo no nos vamos a sentir orgullosos de lo que estamos logrando entre todos?”

“Por eso tenemos que seguir apostando a este Modelo Formoseño que conduce el gobernador Insfrán. Muchas veces somos atacados con mentiras y montajes que se realizan para posicionarse políticamente y vencernos, porque Formosa es el bastión inexpugnable del peronismo, y eso molesta”, añadió Jofré.

Y continuó: “Se la pasan criticando y exponiendo los problemas de Formosa, como si nosotros no recorriéramos el territorio y no supiéramos cuál es la realidad. Sin embargo, nunca brindan una solución, porque no tienen un plan de gobierno y sólo intentan confundir a la gente para posicionarse como alternativa electoral”.

“Tenemos que apostar a la unidad, porque unidos, solidarios y organizados vamos a ser invencibles. Hay que tener claro qué es lo que se ha logrado en Formosa en estos últimos años, porque todo ello es fruto de las gestiones realizadas para construir obras y mejorar la calidad de vida de los formoseños”, destacó el intendente.

Del mismo modo, la secretaria de Obras Públicas, Ing. Malena Gamarra, manifestó: “Estamos muy contentos porque seguimos avanzando en obras y recuperando espacios para que esta tierra pueda seguir creciendo cada día más. El Paseo del Río es el resultado de un gran trabajo que se viene realizando de manera planificada, enmarcada en el modelo de justicia social que llevan adelante el gobernador Gildo Insfrán y el intendente Jorge Jofré, porque donde hay unidad de concepción siempre habrá unidad de acción”.

“Dejamos habilitado un nuevo lugar de encuentro de las familias formoseñas, donde se podrá disfrutar de comer un asado o tomar mates, pasear con los chicos y también se podrá realizar pesca de costa y de embarcaciones. Las actividades que se realicen en este lugar, además, la transformarán en un nuevo punto turístico que generará fuentes genuinas de trabajo”, sostuvo la funcionaria.

Por su parte, la directora de Turismo, Lic. Cristina Salomón, indicó: “Se cumple un sueño de barras pesqueras y grupos de amigos. Esto es un beneficio para los vecinos y vecinas de la ciudad, que con sus aportes también han contribuido a la realización de una nueva e importante obra”.

Para concluir, Pablo Vallejos, integrante de la Barra Pesquera Pirayú, señaló: “Anteriormente no contábamos con la infraestructura y los lugares idóneos para llevar a cabo la pesca deportiva. Entonces dialogamos con el intendente Jorge Jofré, e inmediatamente la municipalidad gestionó todos los logros que hemos obtenido. Se recuperó el sector conocido como el Barco Hundido, que es un espacio en el que las familias pueden disfrutar de manera cómoda y segura, y nos brindó esta hermosa bajada de lanchas para desarrollar nuestra actividad. Queremos agradecerle al intendente Jofré en nombre de todas las barras pesqueras”.

Cabe destacar que esta importante obra, ubicada detrás de la Fábrica de Tanino, se enmarca en el Plan integral de recuperación de los espacios recreativos de la ciudad de Formosa que lleva adelante el intendente Jorge Jofré.

El nuevo Paseo del Río cuenta con una bajada de lanchas municipal, un sector de administración y sanitarios para damas, caballeros y personas con discapacidad motriz, veredas peatonales y accesos vehiculares, un sector de camping, juegos y mirador y la instalación del sistema lumínico led. Todos los espacios fueron dotados de mobiliario urbano moderno como ser parrilleros, mesas con sillas, juegos infantiles, bancos, cestos, barandas metálicas de protección y cartelerías informativas.