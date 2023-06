El intendente Jorge Jofré inauguró la luminaria del club del barrio Evita

El intendente Jorge Jofré compartió una agradable tarde junto a las familias del club en el barrio Evita donde hizo entrega de material deportivo y además inauguró la nueva luminaria de la cancha, para que los niños y niñas puedan jugar con mayor seguridad en su barrio.

Estas acciones se realizan desde el municipio para motivar y dar contención a la ciudadanía con la práctica deportiva como una herramienta de unión, salud y amistad.

Durante el encuentro con niños, niñas, familias y entrenadores, el jefe comunal expresó: “Estoy muy agradecido por el cariñoso recibimiento que me dieron y a la vez muy contento por poder brindarle la luz que es un elemento fundamental para quienes practican deporte, porque a veces se ponía oscuro y ya no podían jugar el deporte que tanto les gusta. Ahora está solucionado. Además quiero felicitar a todas las familias que tienen a su cargo a estos chicos y los traen a jugar con el equipo, porque esta es una manera de formar lazos de comunidad, compartir con otros, hacer amigos y formarse como futuros líderes”.

“Quiero decirles algo especialmente a los niños y niñas aquí presentes; es lindo el fútbol, pero también hay que estudiar, hay que hacer las dos cosas, divertirse con los amigos y también hacer las tareas”, le dijo Jofré a los más pequeños que escuchaban atentos en el lugar.

Agregó ante los vecinos y vecinas que “hicimos mucho en estos años y queremos seguir transformando nuestra ciudad entre todos, ustedes y nosotros como Estado municipal. Estamos y estuvimos presentes siempre y lo saben, no solo en acciones de mejoras para los barrios, sino también escuchando y dialogando con los vecinos y vecinas.”

Siguiendo la recorrida por otros conglomerados de la ciudad, el intendente dialogó con vecinos y vecinas del barrio Fontana que lo recibieron e intercambiaron ideas, recomendaciones y agradecimientos por diferentes acciones realizadas por la comuna en el lugar.

Relacionado