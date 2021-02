Compartir

El intercambio comercial cerró enero con un superávit de US$1.068 millones, 2,3% por encima de los US$ 1.044 millones registrados en igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (indec).

Los ingresos por exportaciones aumentaron en términos interanuales 7,3% al sumar US$ 4.912 millones, mientras que las importaciones crecieron 8,7%, por un monto de US$ 3.844 millones.

En enero, los principales destinos de las exportaciones argentinas fueron Brasil, India, China, Estados Unidos, Chile, Irán, Vietnam, Indonesia, Países Bajos y España, en ese orden, que en conjunto acumularon el 58,1% del total de ventas externas.

Por su parte, los principales países de origen de las importaciones fueron China, Brasil, Estados Unidos, Alemania, México, Italia, España, Bolivia, Tailandia y Vietnam, que representaron el 70,2% del total de compras al exterior.

Los superávits más importantes de enero correspondieron al comercio con India con US$ 344 millones; Irán US$ 198 millones; Chile US$ 187 millones; Indonesia US$ 147 millones; Países Bajos US$ 101 millones, Vietnam US$ 92 millones; Bangladesh US$ 79 millones, Argelia US$ 78 millones; Perú US$ 76 millones y Brasil US$ 63 millones. Los déficits más importantes se registraron con China US$ 584 millones; Alemania US$ 140 millones; Estados Unidos US$ 78 millones; Japón US$ 58 millones, México US$ 58 millones; Bolivia US$ 47 millones, Francia US$ 35 millones, Taiwán US$ 28 millones; Italia US$ 26 millones y Hungría US$ 19 millones.

Un dato significativo se registró en el sector de automóviles, tractores, “y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios” que presentaron, en enero, un saldo negativo entre exportaciones e importaciones de US$ 140 millones, mientras que, en igual período del año anterior, marcaron un déficit de US$ 78 millones.

Las exportaciones aumentaron US$ 24 millones y las importaciones US$ 86 millones, respecto de igual mes del año anterior.

El índice de precios de las exportaciones, alentado por el alza de los productos agrícolas y del petróleo, tuvo una suba del 10,7% mientras; mientras que el de las importaciones, mayormente productos manufacturados, avanzó 1,4%.

Por esto el país registró una ganancia en los términos del intercambio de US$ 410 millones.

En enero de 2021, las exportaciones aumentaron 7,3% respecto a igual mes del año anterior y fue determinante el aumento de los precios de 10,7%, ya que las cantidades disminuyeron 3,1%.

El único rubro que mostró un aumentó en el primer mes de 2021 fue Manufacturas de Origen Agropecuario ( MOA), con una mejora de 49,5% interanual debido a un incremento del 18,2% en los precios y del 26,4% en las cantidades, al facturar un monto total de US$ 2.460 millones.

Las ventas de “residuos y desperdicios de la industria alimenticia” sumaron algo más de US$ 1.100 millones, es decir, un quinto del total de las exportaciones.

Las exportaciones de grasas y aceites sumaron US$ 660 millones con un incremento del 85 % respecto a las de igual mes del año pasado, informó el Indec.

En enero, las exportaciones netas de los principales productos y subproductos derivados del cultivo de la soja (porotos de soja, excluidos para siembra; aceite de soja en bruto; harina y pellets de la extracción del aceite de soja; y biodiésel y sus mezclas) registraron un superávit de 1.672 millones de dólares, 761 millones de dólares superior a enero de 2020.

