El mal momento de Dalma Maradona a la salida de la clínica donde está internado Diego

Compartir

Linkedin Print

La actriz casi sufre un accidente al retirarse de la Clínica Olivos y manifestó su enojo en las redes sociales.

El viernes pasado Gianinna Maradona ya había manifestado su bronca con la prensa que hace guardia día y noche en la puerta de la Clínica Olivos, donde se encuentra internado Diego Maradona, con el objetivo de obtener las últimas novedades sobre la salud del Diez. “¡Déjenme en paz! Déjenme ser hija. ¡Por favor se los pido! Lo que hacen es acoso, mi cara va a ser la misma todos los días y jamás voy a decirles ni ‘a’”, manifestó con bronca la ex del Kun Agüero, después de ser abordada por los periodistas y fotógrafos en las inmediaciones del centro médico.

Este lunes fue el turno de su hermana, Dalma, de manifestar su bronca. Según contó en su cuenta en Instagram, casi sufre un accidente automovilístico a la salida de la clínica porque la gran cantidad de gente que se encontraba en el lugar no le permitió ver con claridad que se aproximaba otro vehículo.

“Acabo de salir de la clínica y casi choco porque no pude ver a un auto que venía porque se me ponen adelante cada vez que quiero salir. ¡Todavía estoy temblando! Llegué a pedirle disculpas a pibe que estaba muy enojado, ¡con justa razón! Pero por favor, ¡basta!”, exclamó Dalma.

Y agregó: “Vamos todos los días y nunca vamos a hablar. ¿Qué buscan? A mi hermana le rompieron el parabrisas y a mí me pegaron en el vidrio con una cámara de fotos. ¡Y hoy casi choco! ¿Realmente? ¿Qué hacen? Ese no es un trabajo. Por favor, ¡basta!”

Respecto a la salud de Diego, su médico personal, Leopoldo Luque, contó que “está con muchas ganas de irse” y es probable que le den el alta entre el martes y el miércoles, ya que “la evolución es muy buena”. En ese sentido, explicó: “Los tratamientos posteriores se discutirán en su determinado momento con la familia. La comunicación creció increíblemente, estamos todos de acuerdo con Diego y su entorno. Dalma, Gianinna y Jana serán las encargadas de firmar el alta cuando se concrete.

En los últimos años, las hijas que el Diez tuvo con Claudia Villafañe han tenido fuertes conflictos con Jana y también con Matías Morla, abogado del ex capitán de la Selección. Sin embargo, todos estuvieron de acuerdo en que permaneciera internado y en abordar a fondo el problema de su abstinencia (vinculado al consumo de alcohol y de ansiolíticos), a instancias de la propuesta del doctor Luque. Y ahora está abierto el diálogo entre las partes pensando en las mejores condiciones para el campeón del mundo con Argentina en México 1986.

Dalma y Gianinna plantearon que la casa en Campos de Roca, en Brandsen, donde residía Diego hasta que fue internado, les queda muy lejos para poder estar cerca de él y seguir de cerca el posoperatorio, con la idea de acompañarlo en su lucha contra la abstinencia, que requerirá de mucha atención y paciencia ante los altibajos. Morla replicó que “tienen las puertas abiertas”, pero pidió compromiso de todas las partes para que Maradona se reponga.

En consecuencia, del consenso surgió la iniciativa de que la próxima etapa de su rehabilitación la lleve adelante en una casa a designar en la zona Norte. En Nordelta supo alquilar una casa y tendría a Gianinna a unos pasos. Por ese motivo, se vislumbra como la opción más viable, aunque por ahora no hay nada cerrado.

Compartir

Linkedin Print