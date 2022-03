El Mangal: ayer al mediodía hallaron el cuerpo de hombre que se ahogó en el río Paraguay

Compartir

Ayer, alrededor de las 12:45 horas, personal de la Prefectura Naval Argentina fue alertado por familiares que divisaron el cuerpo sin vida del hombre que era intensamente buscado en aguas del Río Paraguay, específicamente en la zona de El Mangal. Estaba a unos 200 metros del lugar de búsqueda.

Luego, procedieron al levantamiento del cuerpo que fue trasladado hasta el Puerto Formosa, a fin de proseguirse con las actuaciones legales.

El hecho

Es importante recordar que desde el domingo a la tarde el Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa y personal de Prefectura Naval Argentina trabajaban de manera conjunta para hallar al hombre en cuestión que se arrojó a las aguas del río Paraguay.

La búsqueda se extendió hasta las 21 horas sin dar frutos y fue retomada nuevamente ayer, finalizando al mediodía con el recupero del cuerpo.

Según informaron fuentes policiales al Grupo de Medios TVO, cerca de las 16:50 horas, la Policía tomó conocimiento sobre lo ocurrido, una vez en el lugar testigos indicaron que a las 16:30 horas aproximadamente Vega Leonardo (73), alias «Papilín», se arrojó al río Paraguay, no emergiendo luego.

Finalmente, vale decir que no es la primera vez que un hecho de esta magnitud se registra en la zona, ya que son muchas las personas que se arrojan a esas aguas para aplacar el intenso calor; por ello y teniendo en cuenta las altas temperaturas propias del verano, desde la Policía de Formosa recomiendan a la ciudadanía en general no ingresar a espejos de agua, ríos, riachos, lagunas y represas de agua, ya que no están habilitados como balnearios, pero principalmente para resguardar la vida de las personas.

