El mea culpa de Cinthia Fernández por amenazar a Matías Defederico: «Me zarpé»

La panelista dio detalles de un violento episodio que ocurrió con el padre de sus tres hijas.

Cinthia Fernández y Matías Defederico han tenido una relación conflictiva luego de su separación en 2018. En reiteradas oportunidades debieron recurrir a la Justicia por sus diferencias en cuestiones referidas a la crianza de Charis, Bella y Francesca, las tres hijas que tienen en común. En una oportunidad, el ex jugador le impuso a la bailarina una medida cautelar a partir de una fuerte amenaza que le dijo por teléfono.

En el ciclo Los ángeles de la mañana (El Trece), la panelista dio detalles de este violento episodio: “Yo una vez me zarpé porque me incomunicó con mis hijas. Me apagó los teléfonos. Yo me desesperé, mi hija se graduaba, no aparecía, me mintió, me dice: ‘Están durmiendo, no estaba en la casa’. Yo me fui a la puerta del barrio a buscar a mi hija. Entonces, yo me saqué y lo amenacé. En realidad, fue un estado de ira que le pasaría a cualquier madre que está incomunicada. Le dije: ‘Te voy a clavar un cuchillo en la garganta’”.

Luego de hacer este mea culpa, Fernández señaló que “nunca le levantó la mano” a su ex. Y sorprendió a sus colegas de panel cuando reveló cómo lo tenía agendado en su celular: Voldemort, el personaje villano de Harry Potter, también conocido como el “Innombrable”.

Más tarde, el conductor Ángel de Brito leyó al aire un mensaje que Matías le mandó a Cinthia luego de que ella contara que estaba furiosa porque no le había presentado a su actual novia, Laura: “Buen día. Mirá, yo entiendo tus shows, todo, pero me tiene cansado que hables de mí, de mi pareja, porque yo no hablo de vos. Si tenés algún problema, o algo que aún no pudiste superar, hablalo acá en privado conmigo. Estoy harto de tu manera de actuar en televisión, hablando de mi vida cuando yo no hablo de vos, porque después cuando me siento ahí, decís que es tu lugar. No me meto, no te metas más conmigo, ni mi pareja, ni nadie que esté relacionado a mí, porque a nosotros no nos interesa tu vida, solo las hijas que tenemos en común. Si tenés algo para decirme, me llamás y me lo decís por acá. Un beso”.

Cabe recordar que desde fines de octubre el ex futbolista blanqueó su noviazgo con una promotora llamada Laura, y De Brito fue quien le contó la noticia a Cinthia. Por estos días el deportista se muestra muy enamorado y sorprendió en las redes sociales con un gesto de gratitud hacia su nueva pareja: se tatuó el nombre de su novia.

A través de sus historias de Instagram él publicó un primer plano del flamante tatuaje que lleva en una de sus muñecas. “Lau”, se lee en una tipografía inspirada en las letras de máquina de escribir y un corazón rojo al lado. ”Para siempre en mi piel”, agregó en la imagen, a modo de romántica dedicatoria para la joven que lo conquistó. Aunque no suele compartir postales junto a su pareja, el ex futbolista decidió hacer una excepción para exponer el diseño en tinta que sella el gran momento personal que está viviendo.

