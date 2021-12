El mensaje incondicional de la novia del Kun Agüero: «Una vida hermosa continúa»

Compartir

La modelo Sofía Calzetti acompañó al ahora ex jugador que esta mañana anunció su retiro del fútbol por un problema de salud.

“Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol”, anunció con tristeza y dolor esta mañana Sergio Kun Agüero quien se vio obligado a dejar lo que lo apasiona por cuestiones de salud. Entre las personas que lo acompañaron en el difícil momento de manera incondicional está su novia, Sofía Calzetti quien le dedicó un sentido posteo.

“Una etapa que termina y una vida hermosa que continua. Mágico que hayas podido dedicarte tantos años a lo que te gusta. Otro momento acompañándote y agarrándote la mano más fuerte que nunca. Te amo”, escribió la joven en sus redes sociales junto con una foto de ella y del ahora ex futbolista y de inmediato consiguió casi doscientos mil “Me gusta”.

La modelo y el ex de Gianinna Maradona confirmaron su romance en mayo del 2019 luego de que ella se instalara en Inglaterra para acompañarlo y luego en España tras el pase de él al Barcelona. Anteriormente el había sido pareja de Karina La Princesita y se lo había vinculado con Tini Stoessel, ya que colaboró con la ex Violetta en el clip del tema “22″.

Sofía lo acompañó esta mañana en el anuncio. “Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar. Hace 10 días tomé la decisión. Quería contarles que hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido muchas”, dijo él ante las cámaras.

Luego repasó su carrera agradecido. “Siempre soñé con jugar al fútbol. Mi sueño era jugar en Primera División, nunca pensé en llegar a Europa. Quiero agradecerle a todos. Independiente, que es donde me forme, el Atlético Madrid, que apostaron por mí con sólo 18 años. La gente del City, que saben lo que siento por el City. He dejado lo mejor ahí. Estoy muy agradecido, me trataron muy bien. A la gente del Barça, que se contactó conmigo y fueron increíbles. Sabía que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Me trataron muy bien, a la gente también. A la selección argentina también, que es lo que más amo. Gracias a todos por venir en este momento. A mi familia, que están todos. Gracias a mis compañeros que me ayudaron a crecer”.

“Me voy con la cabeza alta, muy feliz” dijo y agregó que no sabe qué le depara el futuro pero que sabía que tenía mucha gente que lo quiere y que quiere lo mejor para él y le agradeció a los hinchas de los clubes donde jugó: “Me quedo con cosas muy bonitas”.

Liam Gallagher, integrante de Oasis, fanático del l Manchester City donde Agüero jugó durante años, usó sus redes sociales para saludarlo: “Respeto al único e irrepetible Sergio Agüero. Relajate y poné los pies arriba, nuestro intocable chico”.

En marzo el músico ya había expresado públicamente su fanatismo por el ex Independiente luego de que éste dejara la institución para ir a jugar al Barcelona: “Al único e irrepetible Sergio Agüero, gracias por todos los buenos momentos que nos diste en el club. Sos una leyenda absoluta. Buena suerte en el futuro”.

Pero además, hace un tiempo su hermano Noel se había referido a la pasión y las dotes de los jugadores argentinos al declarar ante la prensa: “En los ´70, la Argentina tenía grandes jugadores: Mario Kempes, Osvaldo Ardiles y Julio Villa. En los ´80, al gran Maradona y ahora hay cinco o seis jugadores que son los mejores del mundo: Carlos Tevez, Lionel Messi, el Kun Agüero, Gonzalo Higuaín y Pablo Zabaleta. A tres los tenemos en el City”.

