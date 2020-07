El ministro Ibáñez garantizó el pago de los sueldos a los empleados estatales

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, confirmó que los salarios de los agentes estatales activos y pasivos están garantizados por el Gobierno provincial. “Presupuestariamente es una situación que podemos cumplir sin ningún tipo de demora ni de toma de préstamo”, remarcó.

“Quiero llevar total y absoluta tranquilidad a la familia estatal de que van a percibir sus salarios como viene siendo normalmente”, anunció el titular de Economía, en declaraciones recogidas por AGENFOR.

Y explicó: “El último día del mes, comenzaremos con los agentes pasivos, lamentablemente por la situación que todos conocen del cierre de entidades financieras no se puede hacer todo el mismo día, aparte sería aglomerar gente en los cajeros. Terminado de pagar los pasivos, se abonará a los activos, antes se hacía el primer día hábil del mes siguiente, ahora serán los primeros días”.

En ese sentido, el funcionario sostuvo que “presupuestariamente es una situación que nosotros podemos cumplir sin ningún tipo de demora ni de toma de préstamo para esta obligación que tiene el Estado”; y recordó que “lamentablemente en muchos lugares no se puede cumplir” pero, desde el Gobierno provincial “estamos en condición de garantizarles sin ningún tipo de inconvenientes sus salarios”.

Recomendaciones del BCRA

En ese marco, el ministro recordó las recomendaciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que son similares a las sugeridas por el Banco de Formosa en la provincia, para evitar la realización de filas largas ante entidades bancarias o cajeros automáticos.

En primer lugar, se solicita utilizar las billeteras electrónicas. En la entidad provincial, se llama ONDA y es accesible para todos los formoseños y las formoseñas. Con ella se pueden hacer pago de comercios, servicios, y transferencias.

Además, los cajeros automáticos de distintas las entidades permiten hacer transferencias y pagos de servicio e impuestos. También las tarjetas de débito, “que promocionamos como una alternativa de pago para no andar con efectivo en el bolsillo o evitar buscarlo”, es un medio obligatorio aceptarlas en los comercios.

Y, por último, el home banking o banca móvil, a través del cual se pueden hacer transferencias, pago de servicios e impuestos.

“Es decir, alguna de estas cuatro alternativas puede ser la más accesible para quien se interiorice y de esta forma no tener que realizar colas o esperas en las entidades bancarias, no se olviden que no hay atención normal. A su vez, hay comercios, no todos, y grandes cadenas donde se puede retirar efectivo en las cajas”, argumentó Ibáñez.

ATP

Por otro lado, el titular de la cartera económica presentó las cifras del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que se acreditó desde el viernes 17 de julio, en toda la República Argentina.

Fue destinado a 1.800.000 trabajadores privados que conforman un universo de 218 mil empresas con una inversión de 32 mil millones de pesos.

“Recordemos que la ATP significa que cada uno de estos trabajadores recibió en su cuenta bancaria respectiva el 50% de su salario como subsidio del Estado. El porcentaje restante, es obligación del empleador de abonarlo”, indicó.

IFE

Para finalizar, el responsable de Economía reiteró que el Banco de Formosa habilitó una plataforma para averiguar “si todavía no cobraste tu IFE por distintas circunstancias”, con la base de datos proporcionada por ANSES.

Para verificarlo, se puede ingresar a la página del Banco de Formosa y consultar su estado del IFE. Una vez en la web, ingresan el DNI y realizan la consulta.