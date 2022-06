El multitudinario velatorio de El Noba: familiares y fanáticos despidieron al músico

Compartir

La triste noticia del fallecimiento de Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, causó gran dolor en la movida tropical e impactó en el conjunto de la sociedad. El músico e influencer de la zona sur del conurbano murió este viernes a los 25 años, diez días después de sufrir un violento accidente a bordo de su moto en la localidad bonaerense de Florencio Varela. Y la decisión de su familia fue que todos sus fanáticos pudieran ir a darle el último adiós.

Apenas se conoció el desenlace, una multitud comenzó a agolparse en los alrededores del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, dónde el creador de Tamo Chelo había estado internado en terapia intensiva desde el 24 de mayo. Entonces, a través de las redes sociales se convocó a una caravana de motos que tuvo lugar entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Hasta ese momento y teniendo en cuenta que el cuerpo del joven debía ser sometido a una autopsia, no se sabía cómo y cuándo sería el velatorio. Sin embargo, tras un acuerdo con el intendente Andrés Watson, se decidió que los restos del músico serían velados desde las 9 de la mañana de hoy en el Polideportivo de Thevenet. Cabe recordar que la madre del Noba, Vanesa Aranda, y su hermanas, Martina y Abril, pidieron que todos sus seguidores fueran a despedirlo y para ello necesitaban un lugar que pudiera albergar a semejante cantidad de gente.

Lágrimas, aplausos, banderas y mucha emoción colmaron los alrededores del predio dónde se lleva a cabo el velatorio desde las primeras horas de la mañana. Desafiando las bajas temperaturas, los fanáticos hicieron largas filas para poder despedir a su ídolo. Cabe recordar que, hasta último momento, tanto ellos como los parientes del músico se aferraron a la esperanza de un milagro. Pero, finalmente, la confirmación del deceso de El Noba llegó a través de un comunicado emitido por el centro médico en el que hicieron todo lo que estuvo al alcance de los profesionales.

“Viernes 03 de junio 13:00 horas. Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner se informa: Luego de realizar las evaluaciones requeridas para su certificación, lamentamos comunicar el fallecimiento de Lautaro Coronel, quién permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Adultos de nuestra institución, desde el 24 de mayo de 2022. Acompañamos a la familia en estos momentos y en su dolor”, aseguraron desde el nosocomio.

Cabe recordar que, minutos antes de la muerte de El Noba y con la esperanza aún de que el joven lograra recuperarse, su madre había realizado un video que publicó en sus redes sociales en el que se refería a la salud del músico. “Voy a hablar por única vez por mi hijo. Saben desde un primer momento que me dijeron lo mismo: que mi hijo estaba mal, que el golpe de su cabeza fue muy fuerte. Todas las malas que se puedan imaginar, las sé desde el primer momento”, comenzaba con tristeza. Luego, siguió: “Están todos pendientes de si se muere o no se muere, lamentablemente les quiero decir que tiene un corazón tan grande y fuerte que todavía sigue vivo, su corazón late y cada vez que mamá entra con la fuerza que da la gente y sus amigos de verdad”.

