El Municipio advierte a los vecinos sobre la venta irregular de inmuebles para evitar estafas

Desde la Dirección de Catastro y Tierras Fiscales del municipio capitalino recomiendan a los vecinos y vecinas que, antes de adquirir un lote, se asesoren en las oficinas del área comunal a fin de evitar estafas e inconvenientes futuros.

Al respecto, el responsable del área, Rubén Duré, explicó:“Recomendamos a los vecinos que antes de adquirir un inmueble se acerquen a nuestras oficinas a averiguar quién es el propietario, porque últimamente recibimos muchas denuncias de estafas. Lo que pasa es que hay personas inescrupulosas que no son titulares de lotes pero que los venden. Entonces, los compradores comienzan a construir sin haberse asesorado con el Municipio, y luego se encuentran con la situación de que el que le vendió ese terreno no es el dueño o que esa misma parcela fue vendida a varias personas”.

“También a veces sucede que se compran terrenos fiscales, donde en ese caso el procedimiento es concurrir al IPV, a Tierras y Colonización o al Banco de Tierras de la municipalidad, y asesorarse acerca de los requisitos necesarios para adquirir un terreno de la provincia o el municipio y no comprarlo directamente”, añadió el funcionario.

En esa misma línea, indicó que recibieron muchas denuncias de estafas, sobre todo en los barrios Villa del Carmen y Luján. “Lo que los compradores adquieren en estos casos es solo la posesión, pero en algún momento, cuando los dueños reales se enteran de esto, inician una acción de desalojo”, precisó.

Evitar estafas

Para evitar que sean estafados, Duré sugirió a los vecinos que se acerquen a las oficinas del área comunal, ubicadas en calles Fotheringham y Fortín Yunká, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20 horas, con la ubicación exacta del lote en cuestión para obtener la información precisa sobre quién es el titular legítimo, cuál es la deuda de los impuestos inmobiliarios y si existen algún plano de mensura, entre otras cosas.