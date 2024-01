Vecinos piden que se erradique basural de grandes dimensiones

Vecinos del barrio San Pedro en contacto con este matutino, señalaron su preocupación ante un basural que con el paso del tiempo ocupa más terreno. El mismo se encuentra ubicado en la esquina de Joaquín de los Santos y Arenales, aseguraron había comenzado con apenas unas ramas, pero un día hasta una heladera había en el lugar.

Una de las personas consultadas por Diario Formosa Expres comentó «es un desastre el lugar, nos levantamos y nos encontramos con más y más basura, hasta partes de autos hay. La Comuna viene, levanta todo, pero igual después vuelven a llenarlo de basura».

Añadió «nosotros sabemos que no son gente de la zona, siempre vienen en camionetas y dejan acá sus desperdicios. A nosotros también lo que nos molesta y bastante es que se acumula agua y esto genera que salgan de ahí insectos, roedores, además del olor que emana eso».

Asimismo, comentó otra que «en la otra esquina (Coronel Bogado y Joaquín de los Santos) hay otro lugar en el que también se está comenzando a acumular basura, lo raro es que allí si hay un contenedor, pero no lo usan, dejan a un costado y los perros desparraman las bolsas, es una verdadera falta de respeto lo que las personas hacen».

Por último aseveró «nosotros lo que queremos es que además de que se limpie el lugar, se pida a los vecinos que no dejen acá sus desperdicios, es un asco verdaderamente vivir así».