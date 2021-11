El Municipio no cobrará tasas a propietarios de motos que aún no han realizado la inscripción

Compartir

El intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré, dispuso eximir del pago de la tasa de inscripción a los propietarios de motos que actualmente circulan sin las documentaciones que avalen el dominio, ni patentes y otras exigencias de la Ley Nacional de Tránsito.

La medida del jefe comunal está contenida en el Decreto 3221/21 del martes 9 de noviembre, que en su artículo primero establece: “adherir a la disposición número 152/21 llevada a cabo por el plan de regularización de posesión y titularidad registral, a partir de la entrada en vigencia de la presente y por el término de seis meses a partir de la inscripción inicial de los motovehículos no registrados, fabricados o importados hasta el 31 de diciembre de 2020”.

El Intendente Jorge Jofré mencionó que un relevamiento nacional registró un alto porcentaje de motos que no cuentan con el trámite de inscripción registral y circulan carente de toda identificación, en franca violación a las previsiones contenidas en el régimen jurídico.

“Tal situación afecta la seguridad jurídica y vial, por lo cual la Dirección Nacional del Registro del Automotor dispuso fijar de forma temporaria algunos requisitos que posibiliten la inscripción”, acotó.

Mencionó que, en ese contexto, el Municipio, que debe percibir una tasa por la inscripción de motovehículos, procedió a la exención del pago de dicha tasa para la aplicabilidad de esta medida que tiende a la regularización de la propiedad de las motos no registradas, haciendo también un aporte importante a la seguridad vial.

