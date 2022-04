El nuevo aniversario de la fundación de Formosa se celebrará en toda la provincia

Compartir

El ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Luis Basterra, se refirió a las actividades programadas por el nuevo aniversario de la fundación de Formosa que se celebra este viernes 8 de abril y sobre la propuesta del Gobierno Nacional de agregar una hora más de clase para los estudiantes de primaria.

El responsable de la cartera educativa sostuvo que a pesar del mal clima “la preparación de este nuevo aniversario está en marcha”, recordando que en la planificación se encuentra recibir el cumpleaños con la Cantata Fundacional frente al Museo Juan Pablo Duffard.

Y repasó: “El festejo continuará el viernes 8 a las 8 horas con el izamiento de los pabellones nacional y provincial en el Mástil Municipal, que contará con concentración de autoridades gubernamentales y la representación de las escuelas”.

Seguidamente, señaló que “por la tarde se llevará a cabo el tradicional desfile en la Avenida Néstor Kirchner, que se dará inicio con la Promesa de Lealtad a la Bandera de Formosa por parte de las niñas y de los niños de cuarto grado de la Ciudad de Formosa y localidades de alrededor”.

En este punto, aclaró que “se invitó a los establecimientos educativos de las restantes localidades para que realicen lo propio con sus estudiantes en la plaza de cada lugar”.

Además, aclaró: “Los estudiantes de 5° y 6° grado que debido a la pandemia no pudieron realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera, este jueves 7 lo realizaron en sus respectivos establecimientos” y explicó que esa era la instrucción con la que contaban los directivos.

Ampliación de horario escolar

En otro orden, Basterra habló sobre la propuesta realizada por el Gobierno Nacional para que las escuelas primarias de todo el país dicten una hora más de clase por día.

Al respecto, inició explicando: “La Ley General de Educación indica que se tiene que avanzar progresivamente hacia la jornada ampliada y/o a la jornada completa. Es decir, hacia un modelo de cinco horas y media, o en el mejor de los casos, de ocho horas de escolaridad en las escuelas primarias”.

Y continuó: “Actualmente, Formosa tiene el 17% de modalidad extendida y completa”, sosteniendo que “lo que se está proponiendo no es algo totalmente extraño al sistema educativo”.

“En Formosa hay 20 unidades educativas con modalidad extendida que cumplen una carga hora de cinco horas y media, 71 escuelas con modalidad completa con ocho horas y 492 establecimientos con modalidad regular de cuatro horas quince”, informó.

Además, resaltó que “este aporte que propone Nación de cofinanciar en un 80% los costos adicionales para llegar a las cinco horas en la educación primaria, nos parece muy relevante” y aclaró que “requerirá de las adaptaciones lógicas que demanda un sistema que tiene una forma de funcionar y que va a tener que ir adaptándose progresivamente”.

“Sin duda se van a tener en consideración las relaciones con el sector docente, porque cuando se dan estas modalidades hay una ampliación de la actividad docente y, por lo tanto, esto sin duda será considerado”, aseguró el Ministro.

Finalmente, expresó: “Lo que no puede discutirse es que la educación tiene que tener como fundamento que nuestros niños y nuestras niñas aprendan a desarrollar sus capacidades y, para que esto ocurra, es necesario ampliar el horario y darles una formación acorde a los tiempos modernos”.

“Todo esto hay que hacerlo acorde al estado del funcionamiento del propio Estado provincial y nacional, pero no se puede negar que es una oportunidad para estudiantes”, cerró.

