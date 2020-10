El número 1 del PGA Tour tiene Covid-19

Compartir

Malas noticias para le mundo del golf. Se confirmó que Dustin Johnson tiene coronavirus, luego del hisopado que se le realizó en el marco de la CJ Cup que se está celebrando en Las Vegas, Nevada. “Tenía muchas ganas de competir esta semana, pero haré todo lo posible para regresar lo más rápido posible. Ya he recibido algunas llamadas con el equipo médico del Tour y agradezco todo el apoyo y la orientación que me han brindado”, escribió.

Según las primeras informaciones, el golfista experimentó síntomas y notificó de inmediato a las autoridades del torneo quienes procedieron a hacerle un examen que, efectivamente, dio positivo en covid-19, por lo que se decretó el final de su actuación en el certamen.

“Obviamente, estoy muy decepcionado”, declaró en un breve comunicado el número 1 del PGA Tour, quien será reemplazado en el torneo por su compatriota James Tyree Poston.

Johnson se sometió a un testeo después de experimentar síntomas de coronavirus antes del inicio de la primera ronda del torneo a disputarse a partir del jueves en Shadow Creek, dijo el PGA en un comunicado. El jugador de 36 años se encuentra en aislamiento siguiendo los protocolos sanitarios implementados por las autoridades del PGA.

“Ya he recibido algunas llamadas con el equipo médico del Tour y agradezco todo el apoyo y la orientación que me han brindado”, agregó el golfista. El retiro de Johnson se produce después de una temporada estelar que lo ha visto ganar la Copa FedEx por primera vez, así como los honores de Jugador del Año del PGA Tour.

Johnson es el golfista de más alto perfil que dio positivo por Covid-19 desde que la temporada 2019-2020 se reanudó en junio después de un cierre de tres meses causado por la pandemia.

Desde que se reinició el tour, los eventos del PGA Tour se han llevado a cabo sin espectadores, mientras que los jugadores no pueden ingresar a “la burbuja” para cada torneo sin registrar primero una prueba negativa.